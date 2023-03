Az öt legjobb Bruce Willis-film – Armageddon + videó

Bruce Willis filmjeit bemutató mini toplistánkon elérkeztünk az ezüstérmes produkcióhoz. Bizonyára sok vitát fog kiváltani a döntésünk, hiszen egy olyan akciófilm szerezte meg a második pozíciót, amelyet sokan bírálnak, de azt nem lehet tőle elvitatni, hogy a nézők szerették, ugyanis hatalmas sikerrel vetítették a mozik. A szakmai is elismerte, hiszen több kategóriában is Oscar-díjra jelölték, igaz, nem a legkurrensebb kategóriákban, de mindenesetre a négy jelölése megsüvegelendő. Azt, hogy mennyire ellentmondásos a film megítélése, nagyszerűen példázza az a tény is, hogy a négy Oscar-jelölés ellenére bezsebelt a mozi hat (!) Arany Málna-jelölés mellett egy díjat is. Ráadásul pont Bruce Willist érte ez a kétes értékű megtiszteltetés. Zárójelben jegyzem meg, hogy Willis sajtója nem a legjobb volt a pályája során, és mivel számos nagyszerű alakítását is lehúzták, élek a gyanúperrel, hogy a legtöbb esetben politikai megnyilvánulásai miatt kapta a negatív jellemzéseket, jelesül ezt az Arany Málnát is. Hiszen nagyszerűen játszotta el a főszerepet a filmben, ami a második helyen végzett a listánkon, az Armageddon című rendkívül jól összerakott, úgynevezett katasztrófa-akciófilm.

2. Armageddon (1998)

A filmet igazi nagyágyúk készítették. A rendező az a Michael Bay volt, aki számos nagyszabású, hatalmas költségvetésű akciófilmet jegyez, úgymint a Bad Boys – Mire jók a rosszfiúk? (Bad Boys, 1995), A szikla (The Rock, 1996), a Pearl Harbor – Égi háború (Pearl Harbour, 2001) illetve több Transformers film. A producer Jerry Bruckheimer volt, aki szintén letette a névjegyét a nagy költségvetésű szuperprodukciókban. A nevéhez köthető a Beverly Hills-i zsaru két része, a Top Gun 1986-ból, a remek Veszélyes kölykök (Dangerous Minds, 1995), a Con Air – A fegyencjárat (Con Air, 1997) vagy éppen a Nemzet aranya (National Treasure) sorozat mindkét epizódja. A forgatókönyvet pedig az a J. J. Abrams készítette, aki már rendezőként is letette a névjegyét, hiszen ő készítette a Mission: Impossible sorozat harmadik darabját, illetve a Star Wars sorozatból a 2015-ös Star Wars: Az ébredő Erő (Star Wars: Episode VII – The Force Awakens), a Star Wars: Az utolsó Jedik (Star Wars: The Last Jedi, 2017) és a Star Wars: Skywalker kora (Star Wars: The Rise of Skywalker, 2019) című epizódokat.

Bruce Willis, Ben Affleck és Liv Tyler az Armageddon című film egyik plakátján Fotó: InterCom

Ezzel a filmmel nem lehetett mellélőni, hiszen a nagyszerű rendezői stáb mellett a színészi gárda is pazar volt. Bruce Willis, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Owen Wilson, Steve Buscemi és a legendás Aerosmith együttes énekesének, Stephen Tylernek a lánya, Liv Tyler neve fémjelezte a filmet. A történet, mint oly sok filmben, arról szól, hogy bátor, nyíltszívű és okos emberek megmentik a Földet egy hatalmas katasztrófától. Ezúttal egy gigantikus méretű aszteroida közeledik a bolygónk felé, a becsapódása elkerülhetetlennek látszik, gyakorlatilag a biztos halál vár mindenkire, ha nem történik valami rendkívüli és nem lép elő egy megmentő a háttérből. De ahogy az lenni szokott, most éppen a NASA egyik vezetőjének Dan Trumannak (Billy Bob Thornton) a fejéből pattan ki a megmentő ötlet: még az űrben el kell pusztítani a vészesen közeledő égitestet. Ezért megbízza Harry S. Stampert (Bruce Willis), a világ egyik legjobb olajfúró specialistáját, hogy egy gyors kiképzés után mindenre elszánt csapatával repüljön fel az aszteroidára, fúrjon rá lyukat és robbantsa apró darabokra. A látványos vállalkozás természetesen sikerrel jár, és egy drámai végjátékban sikerül megmenti a Földet. A háttérben van egy szerelmi szál A. J. Frost (Ben Affleck) és a Stomper lány, Grace (Liv Tyler) között, ami szintén izgalmassá teszi a történetet. Michael Bay nagyszerűen vezeti a nézőt, úgy alakítja a szálakat, hogy egy pillanatra se unatkozzon, ehhez az alapot pedig a rendkívül jól megírt forgatókönyv adja.

A film hiába hozott hatalmas bevételt – 1998-ban a legtöbb bevételt hozó mozi volt –, Michael Bay úgy vélekedett egy interjúban, hogy ez a legrosszabb filmje, amit valaha csinált. Úgy fogalmazott, hogy mindössze tizenhat hetük volt leforgatni a filmet, ezért van hiányérzete.