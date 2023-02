Az öt legjobb Bruce Willis-film – Az utolsó cserkész + videó

A Bruce Willis filmjeit bemutató mini toplistánkon elérkeztünk a bronzérmes filmhez. Egy pillanatra álljunk meg az e heti mozinknál azért, mert a sorozatunkban eddig bemutatott filmek közül ez az első film, amely igazán megmutatja Willis valódi karakterét. Azt a természetes, belülről táplálkozó, zsigeri szerepet, ami a személyiségéből fakadóan árad belőle. Ez a stílus, karakter, szerep áll neki a legjobban, és ebben a minőségében is tudta mindig a legjobban megmutatni igazán magát. A film annak ellenére, hogy nem nevezhető a filmművészet csúcsának mégis az egyik nagy kedvencem. Kategóriájában pedig még ma is az egyik legjobb. Bizonyára kitalálták, hogy ezen sorozatunkban Az utolsó cserkész (The Last Boy Scout) című film kerül terítékre.

3. Az utolsó cserkész (1991)

Bronzérmes mozink elkészítésében nagyon nagy nevek vettek részt, aki már letették a névjegyüket az akciófilmek világában. Rendezője Ridley Scott öccse, az a Tony Scott volt, aki számos jelentős akciófilmet jegyez, úgymint a Top Gun (1986), a Beverly Hills-i zsaru 2. (Beverly Hills Cop II, 1987), a Mint a villám (Days of Thunder, 1990), A rajongó (The Fan, 1996), A közellenség (Enemy of the State, 1998), A tűzben edzett férfi (Man on Fire, 2004), Hajsza a föld alatt (The Taking of Pelham 123, 2009) vagy éppen a Száguldó bomba (Unstoppable) 2010-ből. Producere pedig az a Joe Silver volt, akinek a nevéhez köthető a nagy sikerű Halálos fegyver-sorozat (Lethal Weapon), illetve a Die Hard-sorozat első két része.

Az utolsó cserkész című film plakátja. Forrás: Mafab.hu

Az utolsó cserkész egy vérbeli, régi vágású akciófilm, ahol a nagyszerű akciójelenetek mellett, humoros és meglehetősen csípős párbeszédek is hallhatók. Bizony híres, hírhedt a film a számos esetben vulgáris nyelvezetéről. Ez volt az az ok, ami kezdetben visszatartotta a nézőket a mozipénztáraktól, de végül ez hozta meg a filmnek a világhírt is. Hiszen ma már számos káromkodással fűszerezett mondat a filmből mémmé, közkedvelt idézetté vált a mozirajongók körében. A történet végtelenül egyszerű. Egy volt titkosügynökből lett magándetektív, Joe Hallenbeck (Bruce Willis) és egy visszavonult profi futballjátékos, Jim Dix (Damon Wayans) együtt harcolnak a rosszfiúk ellen, és próbálják megakadályozni egy korrupt amerikai szenátor meggyilkolását. A két keményöklű vagány srácról kiderül, hogy egyikük sem nyugodt és kiegyensúlyozott, sőt sokkal inkább sérült személyiség mindkettőjük, de az igazságérzetük ennek ellenére a helyén van. Joe korábban a titkosszolgálat megbecsült ügynökeként még Jimmy Carter elnök életét is megmentette, most azonban egy magánéleti csőd után, többnapos borostával az arcán, szájában flegmán lelógó cigarettával káromkodva küzd a jók győzelméért, együtt azzal a nem kevésbé nagyszájú Jimmy-vel, aki sportsérülése miatt időközben fájdalomcsillapító-függő lett. Tehát remek, szerethető karakterek, akik ma már nem kerülhetnének filmvászonra, hiszen az ilyen hús-vér fazonokat száműzték Hollywoodból, helyettük ellepték a műanyag hősök a mesterségesen kialakított ultra pc, szép új világot és így a filmvásznakat is. Természetesen nem voltak követendő példák a piáló, egyik cigit a másik után szívó káromkodó figurák sem, de az a fajta őserő és zsigerből jövő igazságérzet, a korrektség és a betyárbecsület mégis halhatatlanná tette őket, legalábbis számunkra, akik ekkor voltak fiatalok. Coryt, a sztriptíztáncost a későbbi Oscar-díjas Halle Berry alakítja, remekül, sallangmentesen hozva szerepet.