Révész Bulcsú duplán történelmi pillanata, a feléről lemondott volna

Miközben a sznúker általános jellemzője, hogy a mérkőzések hosszú órákon át tartanak, a Shoot Out egészen más jellegű verseny. Egyetlen, maximum tízperces frémben kell az ellenfélnél több pontot szerezni a továbbjutáshoz. Számunkra a lebonyolítás mellett az idei, decemberi Shoot Out azért is volt különleges, mert Révész Bulcsú révén magyar versenyző is helyet kapott a pontszerző verseny főtábláján. Az év elején U18-as Európa-bajnoki címet nyert Révész Bulcsú a 2005-ös világbajnok, Shaun Murphy ellen lépett asztalhoz.

Révész Bulcsú először játszhatott pontszerző verseny főtábláján (Fotó: AFP/Szaniszló Róbert)

Révész Bulcsú a mérkőzés előtt bízott benne, hogy az ő gyors játékának jobban kedvezhet a különleges lebonyolítás, ahogy abban is, hogy a legrövidebb sznúkerformátum összehozza a mezőnyt, és több meglepetéseredményhez vezethet. Az első fordulóban például kiesett a 2015-ös világbajnok Stuart Bingham is, őt a német Lukas Kleckers győzte le, és volt a tizenhat éves Révésznél is fiatalabb továbbjutó, a hongkongi Shaun Liu tizenhárom évesen tudott meccset nyerni a Shoot Out versenyen, ezzel a legfiatalabb sznúkeres lett, aki valaha győzelmet aratott pontszerző tornán.

Révész Bulcsú és a Varázsló becenévre hallgató Shaun Murphy a csütörtök délutáni szakasz utolsó mérkőzését vívta egymás ellen. Révész nyitólökése után a fehér golyó rögtön elakadt a kékben, így Murphy megindulhatott. Az angol játékos pedig nem tette meg azt a szívességet fiatal magyar ellenfelének, hogy hibázzon, nem engedte vissza az asztalhoz Révészt.

A Varázsló maximuma Révész Bulcsú ellen

Sőt, Murphy rápróbált a maximumra, a 147-es brékre, amire a Shoot Out 2011 óta íródó történetében még nem volt példa. A 100-hoz közeledve ki is szólt a közönségnek, hogy izgulnak-e, s a show teljes lett, meglett a Shoot Out első maximuma.

Révész Bulcsú tehát duplán történelmi meccsen van túl, bár ennek a feléről minden bizonnyal szívesen lemondott volna. A magyar tehetség volt az első, aki gratulált a maximumhoz Murphynek.

Borítókép: Révész Bulcsú (Fotó: Magyar Snooker Gála/Császár Márta)