Révész Bulcsú mérföldkő előtt áll, világbajnok ellen játszhat

– Amikor találkoztam vele, nagyon jó fej volt, és akik közelebbről ismerik, azok is ezt mondják róla. A sietség, a rohangálás az ő játékától azért távolabb áll, a Shoot Out egyébként is összehozza a mezőnyt, itt nincs jó vagy rossz sorsolás, hanem jó vagy rossz tíz perc van. Nem gondolom, hogy kevesebb esélyem van ellene nyerni, mintha a világranglista hatvanadik helyezettjével sorsoltak volna össze – fogalmazott bizakodva lapunknak Révész Bulcsú, aki a csütörtökön 14.00-kor (tv: Eurosport 1) kezdődő délutáni program végén lép asztalhoz, várhatóan 17.45 körül, de a korábbi mérkőzések alakulásának függvényében valamivel korábban is elkezdődhet a mérkőzése.

Borítókép: Révész Bulcsú fontos lökésre készül (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)