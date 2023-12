Ronnie O’Sullivan fenyegetőzött, majd tovább javította a csúcsait + videó

– Ha nem csinálhatom azt, amit szeretnék, ha nem játszhatok minél többet Kínában, akkor lehet, hogy kénytelen leszek befejezni a pályafutásomat. Válaszúthoz érkeztünk – idézte az Eurosport a sznúkerlegendát. – Kínában mindig nagyszerű helyszíneken, csodás közönség előtt játszhatok, komoly pénznyereményért. Ha ezt többé nem tehetem meg, lehet, hogy váltok a kínai 8-as poolra.

Ronnie O’Sullivan győzelme és megenyhülése

O’Sullivan szóban is megerősítette, amit a tapasztalat is mutat: nem töri magát azért, hogy minden WST-tornán elinduljon. Az egyik legrangosabb versenyen, az Egyesült Királyság Bajnokságán viszont ott volt a mezőnyben, s bár akadtak szoros meccsei – Robert Milkins és Csou Jüe-Lung ellen is csak döntő frémben jutott tovább –, eljutott a döntőig, ahol jó barátja, a torna háromszoros győztese, a kínai Ting Csün-Huj várt rá.

A döntő kiváló színvonalat hozott, többnyire O’Sullivan vezetett, de Ting 4-4-re, majd 7-7-re is kiegyenlített. Ronnie O’Sullivan azonban ezután nem ismert kegyelmet, 10-7-re nyerte a finálét, az utolsó háromból két frémben is 100 fölötti bréket lökött, így szerezte meg nyolcadik UK- és a huszonkettedik Triple Crown-trófeáját.

– Elképesztő, hogy a negyvennyolchoz közeledve is játszhatok és tornákat nyerhetek – mondta O’Sullivan, aki az Egyesült Királyság Bajnoksága történetének legidősebb győztese lett, keretbe foglalva a verseny históriáját. Ő ugyanis a UK Championship legfiatalabb győztese is, harminc éve O’Sullivan ezen a versenyen aratta első igazán nagy sikerét.

És a visszavonulás? Ronnie O’Sullivan a siker után pillanatokban, a tornagyőzelemért járó újabb 250 ezer fonttal a zsebében már nem érezte úgy, hogy sietnie kellene ezzel. – Nem tudom, meddig folytatom. Amíg a szponzoraim támogatnak és nem szorulok ki a profi mezőnyből, én játszani akarok. Amíg szívesen látnak, maradok, bár a múlt héten kaptam egy levelet a Tourtól, hogy mérlegeljem a jövőmet. Nem tudom, mi jár a fejükben – mondta O’Sullivan.

Borítókép: Ronnie O’Sullivan nyolcadszor nyerte meg az Egyesült Királyság Bajnokságának trófeáját (Fotó: AFP/Zhai Zheng)