Nem Révész Bulcsú eddigi legnagyobb profi brékje volt az egyetlen új fejlemény + videó

Szombaton elkezdődött az egyik legrangosabb sznúkerverseny, a UK Championship (Egyesült Királyság Bajnoksága) selejtezője. A tizenhét éves Révész Bulcsú profi pályafutásában pozitív és negatív szempontból is olyat hozott a torna, amire korábban még nem volt példa. Révész Bulcsú az ötödik frémben idénybeli legnagyobb, 134-es brékjét érte el, viszont először kapott ki profiként olyan ellenféltől, akit a papírforma alapján le kellett volna győznie, a jelenleg amatőr státusú ukrán Julian Bojko jutott tovább.

Révész Bulcsú ezúttal nem tudott nyerni Julian Bojko ellen (Forrás: X/World Snooker Federation)

Bojkóval rendszeresen összehozza a sors Révészt, korábban a Saudi Arabia Masters és a Northern Ireland Open selejtezőjében is összecsaptak. Mindkét meccset Révész Bulcsú nyerte meg, de egyik sem volt sima (4-2, illetve 4-3).

Révész Bulcsú megint rosszul kezdett

Az északír tornán Révész Bulcsú rosszul kezdett, 0-3-ról viszont szép fordítást mutatott be. Most még nagyobb előnyt szerzett Bojko, hiszen 4-0-ra is ellépett, de ezzel nem ért véget a meccs, amelyen hat frémet kellett nyerni a továbbjutáshoz.