A sznúker Királya ötéves eltiltást kapott, személyes az ügy

Nem tartozott a profi sznúker legkreatívabb becenevei közé, amikor Mark King a The King (a Király), vagy a The Royal King (a királyi Király) melléknevet kapta. Később a megjelenése alapján a Kojak becenév is ráragadt, csakhogy amíg az eredeti Kojak a bűnüldözésből vette ki a részét, Mark King most súlyos büntetést kapott fogadási csalás miatt.

Mark King ötéves eltiltást kapott a sznúker legújabb fogadási botrányában (Fotó: AFP/Si nuoke/Imaginechina)

Kinget tavaly márciusban függesztették fel, több meccsét is vizsgálták, végül a tavaly februári, Joe Perry elleni találkozó esetében találták bizonyítottnak a bundázást. King ötéves eltiltást kapott és 68 299,50 angol fontot (több mint 33 millió forintnak megfelelő összeget) is fizetnie kell.

Mark King maga is játékfüggő volt

– Fiatal kora óta ismerem Mark Kinget, nagyon tapasztalt játékos, aki szép sikereket ért el. Mélységesen elszomorít az ügy, de a sportág integritása mindig is az első számú prioritásunk lesz – mondta a biliárdsportok nemzetközi szövetségének vezetője, Jason Ferguson.