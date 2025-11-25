Révész BulcsúUK Championshipsznúker

Révész Bulcsú a hagyományos maximum pontszámot is túllépte a csodás frémben

Révész Bulcsú pályafutása eddigi legnagyobb brékjét lökte, a UK Championship selejtezőjének harmadik fordulójában a sokkal esélyesebb Elliot Slessor ellen 144-es brékig jutott az ötödik frémben. A Saudi Arabia Masters idei elődöntőse nem jutott hasonló magasságokba, drámai csatában mégis ő nyert 6-5-re Révész Bulcsú ellen.

2025. 11. 25. 15:14
Révész Bulcsú két százas bréket lökött egymás után a snooker UK Championship selejtezőjében Elliott Slessor ellen Fotó: Kurucz Árpád
Révész Bulcsú profi pályafutása első hármas győzelmi sorozata reményében lépett asztalhoz a UK Championship (Egyesült Királyság Bajnoksága) selejtezőjének harmadik fordulójában Elliot Slessor ellen. A mérkőzés esélyese egyáltalán nem a tizennyolc éves magyar játékos volt: míg Révész a 85., a balkezes angol ellenfele a 21. kiemelést kapta a tornára, amely a világbajnokság és a Masters mellett a sznúker legnagyobb presztízsű versenye.

Elliot Slessor, a Saudi Arabia Snooker Masters idei elődöntőse volt a UK Championship selejtezőjének harmadik fordulójában Révész Bulcsú ellenfele
Elliot Slessor, a Saudi Arabia Snooker Masters idei elődöntőse volt a UK Championship selejtezőjének harmadik fordulójában Révész Bulcsú ellenfele (Fotó: NorthFoto/PA Wire/Mike Egerton)

Révész két magabiztos győzelme után Slessor ellen az első frém elvesztése után egyenlített, s a harmadik frémben már volt esélye a fordításra, de azt végül egyetlen ponttal az angol játékos nyerte meg (62-61).

Révész Bulcsú: két százas brék egymás után

Révész Bulcsú másodszor is egyenlített, majd ő lépett el 4-2-re, méghozzá két szenzációs frémmel.

Az ötödik frémben Révész Bulcsú 157 pontot szerzett, holott a maximum brék közismerten 147 pont. A magyar játékos előbb sznúkerrel hozta zavarba ellenfelét, majd a 13 büntetőpont mellé 144-es bréket tett hozzá. Ez volt Révész Bulcsú pályafutása eddigi legnagyobb brékje.

A magyar játékos pedig azonnal hozzátett még egy százast: a hatodik frémet 101-es brékkel nyerte meg.

Slessor kiegyenlített (4-4), a kilencedik frémben viszont Révész tudott megnyerni szoros végjátékot.

Révész Bulcsú drámai veresége Slessor ellen

Az angol játékos újra kiegyenlített. A döntő frémben Révészé volt a legnagyobb brék (56), majd ismét kiváló sznúkert is adott Slessornak. A végjáték azonban ugyanúgy alakult, mint a harmadik frémben: egyetlen ponttal (71-70) a megkönnyebbült angol játékos javára dőlt el a frém és ezzel a meccs.

Révész Bulcsú számára fájdalmas lehet a szoros vereség, ugyanakkor idénybeli eddigi legjobb tornájára támaszkodhat a folytatást tekintve.

 

