Révész Bulcsú a hagyományos maximum pontszámot is túllépte a csodás frémben

Révész Bulcsú profi pályafutása első hármas győzelmi sorozata reményében lépett asztalhoz a UK Championship (Egyesült Királyság Bajnoksága) selejtezőjének harmadik fordulójában Elliot Slessor ellen. A mérkőzés esélyese egyáltalán nem a tizennyolc éves magyar játékos volt: míg Révész a 85., a balkezes angol ellenfele a 21. kiemelést kapta a tornára, amely a világbajnokság és a Masters mellett a sznúker legnagyobb presztízsű versenye.

Elliot Slessor, a Saudi Arabia Snooker Masters idei elődöntőse volt a UK Championship selejtezőjének harmadik fordulójában Révész Bulcsú ellenfele (Fotó: NorthFoto/PA Wire/Mike Egerton)

Révész két magabiztos győzelme után Slessor ellen az első frém elvesztése után egyenlített, s a harmadik frémben már volt esélye a fordításra, de azt végül egyetlen ponttal az angol játékos nyerte meg (62-61).

Révész Bulcsú: két százas brék egymás után

Révész Bulcsú másodszor is egyenlített, majd ő lépett el 4-2-re, méghozzá két szenzációs frémmel.

Az ötödik frémben Révész Bulcsú 157 pontot szerzett, holott a maximum brék közismerten 147 pont. A magyar játékos előbb sznúkerrel hozta zavarba ellenfelét, majd a 13 büntetőpont mellé 144-es bréket tett hozzá. Ez volt Révész Bulcsú pályafutása eddigi legnagyobb brékje.

A magyar játékos pedig azonnal hozzátett még egy százast: a hatodik frémet 101-es brékkel nyerte meg.