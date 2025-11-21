Trump, a világbajnok: meggyűlt a baja a dákójával, majd a zsebében matatott

A 35 éves angol klasszis, Judd Trump már 25-18-ra vezetett az első frame elején, amikor furcsa mozdulatsor után rájött: nem találja a krétát. Pontosabban: nem tudja előhúzni a nadrágzsebéből. Előbb egy kézzel próbálkozott, majd letette a dákót, és két kézzel kezdte kimenteni a beszorult eszközt, miközben a játékvezetőnek magyarázta, miért állt meg a játék.

Mark Williams gratulál a meccs végén Judd Trumpnak. A sznúker két világbajnoka mókás meccset játszott a Riyadh Openen. Forrás: WST

Ez az igazi sznúker: a kréta foglyul ejtette, a közönség pedig imádta

A közönség hangos nevetéssel kísérte a helyzetet, amely már-már bohózati jelenetként hatott: végül maga a bíró is odalépett, és fehér kesztyűs kézzel segített kiszabadítani a rabul ejtett krétát. Trump nevetve rázta meg a zsebét, jelezve, hogy a mentőakció sikerült. Kimenekült a sznúkerből…

A rövid intermezzo azonban nem zavarta meg. Magabiztos játékkal 4-0-ra győzte le Mark Williamst, az első frame-ben 18-6-ról fordított, majd egy százas brékkel zárta a harmadik játékot. Ez már a szezon 29. százas sorozata volt – formajavulása részben annak is köszönhető, hogy ismét elővette tavalyi dákóját, miután az új, titán változat nem hozta meg a várt áttörést.

Judd Trump a meccs után önkritikusan, de jókedvűen értékelt: – Nem volt tökéletes, de elvégeztem a feladatot… Próbálok nem nyomást helyezni magamra, de minden tornát meg akarok nyerni.

Trump, Trump… – a névrokonság az Egyesült Államok elnökével

Judd Trump pályafutása során rendszeresen megkapja – hol viccesen, hol komolyabban –, hogy a neve megegyezik az Egyesült Államok elnökéével, Donald Trumppal. A szurkolók gyakran poénkodnak ezzel, és a közösségi médiában is gyakori témát ad a „Trump wins” típusú szalagcímek félreérthetősége. Most sem volt ez másként: a rijádi krétás incidens után a közösségi oldalakon újra szárnyra kaptak a kommentek, miszerint „Trump megint megszorult helyzetbe került”.

Lesz-e 167-es brék Rijádban?

A rijádi verseny az aranygolyóról, a 167-es brék lehetőségéről ismert, amiért kereken egymillió dollárt fizetnek a rendezők. Helyesebben csak fizetnének, mert még senki sem teljesítette ezt a mutatványt, hogy a 147-es maximális brék után belökje a ráadás aranygolyót.

A verseny már az elődöntőnél tart. Ronnie O’Sullivan már a nyolc közé jutásért kiesett, Shaun Murphy győzte le 4-0-ra. Murphyt a negyeddöntőben a kínai világbajnok Csao Hszin-tung győzte le. Az elődöntőben Csao éppen Trumppal találkozik, a másik ágon Mark Allen–Neil Robertson a párosítás.