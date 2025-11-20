Ronnie O'Sullivant lenullázták, egy riválisa szánalmasnak nevezte a körülményeket

Tavaly márciusban rendezték meg először a rijádi Masters sznúkerversenyt, amely a kimagasló pénzdíja mellett amiatt is különlegesnek számít, mert adott esetben 167-es brék is elérhető – ehhez az egyébként maximálisnak számító 147-es brék után egy húsz pontot érő aranygolyót is be kell lökni. A torna eddigi két kiírásában ez még nem történt meg, de Ronnie O'Sullivan így sem bánkódhatott, hiszen 2024 tavaszán győztes lett, decemberben pedig elődöntős volt Szaúd-Arábiában. A viadal harmadik kiírása szerdán kezdődött meg, a hétszeres világbajnok azonban ezúttal már az első mérkőzésén kikapott, ráadásul frémgyőzelem nélkül.

A 2005-ös sznúkervilágbajnok, Shaun Murphy 2017 novembere óta először győzött Ronnie O'Sullivan ellen (Fotó: Xinhua/Lo Ping Fai)

Ronnie O'Sullivan kikapott Shaun Murphytől

O'Sullivannek nem volt szerencséje azzal, hogy a sznúkeridény egyik legjobb formában lévő játékosa, a 2005-ös vb-győztes Shaun Murphy volt az ellenfele, aki ráadásul délután egy hazai versenyző elleni 4-0-s sikerrel be is tudott melegíteni. Ez segített is, este ugyanis úgy győzött ismét 4-0-ra, hogy a hétszeres világbajnok a négy frémben összesen 79 pontot gyűjtött.

– Örülök, minden Ronnie elleni győzelmet meg kell ünnepelni. Az egész idényben jól játszom, fantasztikus, hogy ide is át tudtam hozni a formámat.

Csodás volt ilyen remek közönség előtt szerepelni, de Ronnie 17 éves kora óta megtölti az arénákat

– nyilatkozta Murphy, aki 2017 óta először győzte le O'Sullivant, azóta szerdáig hatszor kapott ki ellene. – Hálás vagyok a körülöttem lévő csapatnak, a menyasszonyommal, Jóval nemrég jegyeztük el egymást, úgyhogy úgy érzem, mintha egy hullám tetején lovagolnék. Mindig úgy éreztem, hogy a sznúkerezés tükrözi, hogy mi a helyzet a magánéletben, és most nem is lehetnék boldogabb.

A skót sznúkervilágbajnok kifakadt

Murphyéken kívül O'Sullivan kortársa és ősi riválisa, John Higgins is asztalhoz lépett már szerdán, ő szintén 4-0-ra győzött, mégis jóval kevésbé volt boldog. Leginkább az egyenetlen asztal (és talaj) miatt.

– Olyan volt, mintha söralátétet raktak volna az asztal lába alá, így emelve meg azt.

Valakinek ki kell mondania: az ilyen dolog szánalmas egy fontmilliós tornán.

Tényleg rossz a helyzet – nyilatkozta a skótok világbajnoka, aki ennek ellenére két darab 106-os bréket is lökött. Higgins véleményét nem mellesleg szakértőként dolgozó honfitársa, az O'Sullivanhez hasonlóan hétszeres világbajnok Stephen Hendry is osztotta a körülményekről.