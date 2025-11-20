sznúkerRijádRonnie O’SullivansnookerJohn HigginsShaun Murphy

Ronnie O'Sullivant lenullázták, egy riválisa szánalmasnak nevezte a körülményeket

Frémgyőzelem nélkül esett ki a rijádi sznúker Mastersről a sportág hétszeres világbajnoka. Ronnie O'Sullivan Shaun Murphy ellen szenvedett 4-0-s vereséget szerda este, így esélye sem volt az aranygolyóval együtt elérhető 167-es brék meglökésére a különleges tornán, amelynek körülményeit O'Sullivan egyik legfőbb riválisa, John Higgins szánalmasnak nevezte.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 8:06
Ronnie O’Sullivan ezúttal nem járt sikerrel Szaúd-Arábiában (Fotó: Xinhua/Zhai Zheng)
Tavaly márciusban rendezték meg először a rijádi Masters sznúkerversenyt, amely a kimagasló pénzdíja mellett amiatt is különlegesnek számít, mert adott esetben 167-es brék is elérhető – ehhez az egyébként maximálisnak számító 147-es brék után egy húsz pontot érő aranygolyót is be kell lökni. A torna eddigi két kiírásában ez még nem történt meg, de Ronnie O'Sullivan így sem bánkódhatott, hiszen 2024 tavaszán győztes lett, decemberben pedig elődöntős volt Szaúd-Arábiában. A viadal harmadik kiírása szerdán kezdődött meg, a hétszeres világbajnok azonban ezúttal már az első mérkőzésén kikapott, ráadásul frémgyőzelem nélkül.

A 2005-ös sznúkervilágbajnok, Shaun Murphy 2017 novembere óta először győzött Ronnie O'Sullivan ellen, snooker, Rijád
A 2005-ös sznúkervilágbajnok, Shaun Murphy 2017 novembere óta először győzött Ronnie O'Sullivan ellen (Fotó: Xinhua/Lo Ping Fai)

Ronnie O'Sullivan kikapott Shaun Murphytől

O'Sullivannek nem volt szerencséje azzal, hogy a sznúkeridény egyik legjobb formában lévő játékosa, a 2005-ös vb-győztes Shaun Murphy volt az ellenfele, aki ráadásul délután egy hazai versenyző elleni 4-0-s sikerrel be is tudott melegíteni. Ez segített is, este ugyanis úgy győzött ismét 4-0-ra, hogy a hétszeres világbajnok a négy frémben összesen 79 pontot gyűjtött.

– Örülök, minden Ronnie elleni győzelmet meg kell ünnepelni. Az egész idényben jól játszom, fantasztikus, hogy ide is át tudtam hozni a formámat. 

Csodás volt ilyen remek közönség előtt szerepelni, de Ronnie 17 éves kora óta megtölti az arénákat

nyilatkozta Murphy, aki 2017 óta először győzte le O'Sullivant, azóta szerdáig hatszor kapott ki ellene. – Hálás vagyok a körülöttem lévő csapatnak, a menyasszonyommal, Jóval nemrég jegyeztük el egymást, úgyhogy úgy érzem, mintha egy hullám tetején lovagolnék. Mindig úgy éreztem, hogy a sznúkerezés tükrözi, hogy mi a helyzet a magánéletben, és most nem is lehetnék boldogabb.

A skót sznúkervilágbajnok kifakadt

Murphyéken kívül O'Sullivan kortársa és ősi riválisa, John Higgins is asztalhoz lépett már szerdán, ő szintén 4-0-ra győzött, mégis jóval kevésbé volt boldog. Leginkább az egyenetlen asztal (és talaj) miatt.

– Olyan volt, mintha söralátétet raktak volna az asztal lába alá, így emelve meg azt. 

Valakinek ki kell mondania: az ilyen dolog szánalmas egy fontmilliós tornán.

Tényleg rossz a helyzet – nyilatkozta a skótok világbajnoka, aki ennek ellenére két darab 106-os bréket is lökött. Higgins véleményét nem mellesleg szakértőként dolgozó honfitársa, az O'Sullivanhez hasonlóan hétszeres világbajnok Stephen Hendry is osztotta a körülményekről.

A rijádi sznúkertorna – amelyen a címvédő Mark Allen mellett még hét vb-győztes van versenyben – csütörtökön a szintén négy nyert frémig tartó negyeddöntőkkel folytatódik, az elődöntőket és a finálét pénteken rendezik. 

Sznúker, rijádi Masters, a negyeddöntők párosításai:

  • Mark Allen (északír, 1. kiemelt)–John Higgins (skót, 8.)
  • Kyren Wilson (angol, 4.)–Neil Robertson (ausztrál, 5.)
  • Judd Trump (angol, 3.)–Mark Williams (walesi, 6.)
  • Csao Hszin-tung (kínai, 2.)–Shaun Murphy (angol, 10.)

 

