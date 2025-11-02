Ronnie O’Sullivan mindenkit becsapott, a világbajnok elleni pofon után rekordot produkált

A hétszeres sznúkervilágbajnok Ronnie O’Sullivan augusztus közepén Szaúd-Arábiában játszott döntőt, azóta azonban elvétve lép asztalhoz versenyeken. Konkrétan az októberi Hszian Grand Prix volt az egyetlen tornája az elmúlt két és fél hónapban, vasárnap azonban újból Kínában szerepelt az angol klasszis. Sőt, valójában már szombaton is játszott egy gálamérkőzést, méghozzá a vb-címvédő Csao Hszin-tung ellen. Miután a kínai játékos búcsúztatta őt a tavaszi világbajnokság elődöntőjében, O’Sullivan kijelentette, hogy több bemutatótornán nem fog részt venni – úgy tűnik, ez csak átverés volt, hiszen szombaton Makaóban ilyen eseményen szenvedett 4-2-es vereséget kínai riválisától.

Ronnie O’Sullivan főtáblára került az International Championship sznúkerversenyen (Fotó: Xinhua/Zhai Zheng)

Ronnie O’Sullivan továbbjutott az International Championshipen

Másnap aztán már téttel bíró találkozó várt a világranglista-5. Rakétára, a szintén angol Allan Taylor (76.) ellen az International Championship főtáblájára jutás volt a cél Nankingban. Ez azon kevés torna egyike, amelyen O’Sullivan még sosem játszott döntőt, vasárnap viszont megtette efelé az első lépést. Noha Taylor 2-0-ra és 3-1-re is vezetett, az ötödik frém hajrájában a sorsdöntő lökése után beesett a fehér golyó, és onnantól riválisa letakarította az asztalt. Ezután 4-2-re módosult az állás, ám a 49 éves legenda formába lendült, és sorrendben 100-as, 119-es és 129-es brékkel fordított.

Ronnie O’Sullivan ezzel beállította az egyéni rekordját, a pályafutása során ugyanis még sosem lökött ennél több százas bréket egymás után – a világcsúcsot nyolc különböző játékos tartja négyes sorozattal.

A karrierje tán legjobb teljesítményét nyújtó Taylor végül kiharcolta a döntő frémet, de a tizenegyedik felvonásban az esélyesebbik angol egy 128-as brékkel lezárta az összecsapást.

Ronnie O’Sullivanre a 64 fős főtábla első fordulójában a szintén angol Sanderson Lam vár a jövő hét elején, a második körben pedig a friss tornagyőztes Jack Lisowski következhet ellenfélként az egy hét múlva záruló International Championshipen.