Hiába nevezték istennek, ilyen még nem történt Ronnie O'Sullivannel

Ronnie O’Sullivan hosszú kihagyás után állt rajthoz az International Championshipen, valószínűleg részben azért, mert szeret Kínában – és persze Szaúd-Arábiában – dolgozni. Az első fordulóban üggyel-bajjal, hátrányból fordítva, döntő frémben jutott túl (6-5) Allan Tayloron, majd a második fordulóban könnyedén, 6-2-re verte Sanderson Lamet.

Egy ifjúkori kép is bizonyítja, hogy Jack Lisowski is Ronnie O’Sullivan nagy tisztelője, sőt rajongója

A legjobb 32 között már lényegesen nehezebb feladat várt Ronnie O’Sullivanre. Jack Lisowski ebben az idényben elképesztő formába lendült: egy hete, a döntőben jó barátját, a világbajnok Judd Trumpot 9-8-ra verve első tornagyőzelmét aratta a Northern Ireland Open megnyerésével.

Jack Lisowski már túl nagy falat volt Ronnie O’Sullivan számára

A végig szoros meccsen Lisowski 5-3-ra elhúzott, O’Sullivan onnan még egyenlíteni tudott 5-5-re, de a sok hibával tarkított mérkőzést végül az ifjabb angol nyerte meg 6-5-re.

Jack Lisowwski a pályafutása során négy vereség után most először győzte le Ronnie O’Sullivant, akit persze ő is nagyon tisztel.

Ronnie O’Sullivan egyszerűen egy isten, nem igaz? Az elmúlt húsz évben ő vitte a játékot a hátán. Ő minden idők egyik legizgalmasabb brit sportolója

– méltatta a hétszeres világbajnokot.