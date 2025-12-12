Megint bemondták az unalmast, de Révész Bulcsú tovább menetel

Szerdán az angliai Blackpoolban megkezdődött a Shoot Out sznúkertorna. A viadalon az indulók az egyes fordulókban mindössze egy frémet játszanak, amely maximum tíz percig tarthat. A névsorban magyar nevet is találunk, Révész Bulcsú csütörtökön simán megnyerte az angol Ashley Carty ellen villámmérkőzést, majd pénteken a walesi Liam James Daviesszel csapott össze a legjobb 32 közé kerülésért.
Révész Bulcsú a legjobb 32 között a Shoot Outon
A két ellenfél jól ismeri egymást, Davies fél évvel idősebb a január elsején 19. születésnapját ünneplő Révész Bulcsúnál, többször is összecsaptak egymással. Most mindketten a másoodik évüket töltik profiként.
Az angol közönség egyértelműen a walesi sznúkerest támogatta, ennek ezen a versenyen hangot is adhattak, hiszen a Shoot Outon nem várják el a közönségtől, hogy csendben maradjanak – a biztonsági lökéseket látva gyakran „bemondták az unalmast”.
De Révész Bulcsút ez most sem zavarta, okos játékkal haladt előre a célja felé, és el is érte azt: 52-9-re győzött, így a tavalyi eredményét eggyel megfejelve ott van a 3. fordulóban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!