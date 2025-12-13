Europolszervezett bűnözésEurópaSvédország

Exportcikk lett a „svéd modell”, és ez nagyon nem jó Európának

Ami korábban elképzelhetetlen rémálomnak tűnt, mára a kontinens valóságává vált: a hírhedt „svéd modell”, amelyben kiskorúakat használnak bérgyilkosként és robbantóként, futótűzként terjed Európa-szerte. Az Europol legfrissebb vészjelzése szerint a bevándorláshoz köthető bűnbandák immár ipari méretekben, „szolgáltatásként” kínálják az erőszakot, kihasználva a liberális igazságszolgáltatás kiskapuit és a büntethetőségi korhatár nyújtotta védelmet.

Munkatársunktól
2025. 12. 13. 18:13
Illusztráció (Forrás: ANP via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hosszú évek óta figyelmeztetnek a szakértők arra, hogy a svédországi integrációs csőd és az elhibázott migrációs politika nem áll meg Skandinávia határainál. A jóslat mostanra beigazolódott, méghozzá a legbrutálisabb formában. Az Europol, az Európai Unió rendőri együttműködési szervezete drámai hangvételű jelentésben hívta fel a tagállamok figyelmét egy riasztó tendenciára: a „violence-as-a-service”, azaz az „erőszak mint szolgáltatás” jelenségére, amelynek lényege, hogy a bűnszervezetek fiatalokat, sőt gyakran gyermekeket kényszerítenek vagy csábítanak gyilkosságok, robbantások és súlyos bántalmazások elkövetésére – írja a Samnytt svéd hírportál.

Nem csupán az Ulf Kristersson vezette svéd kormány tehetetlen, az Europol figyelmeztetése szerint Európa-szerte terjed a svéd modell
Nem csupán az Ulf Kristersson vezette svéd kormány tehetetlen, az Europol figyelmeztetése szerint Európa-szerte terjed a svéd modell (Fotó: AFP)

A módszer alapjait Svédországban fektették le, ahol a bevándorló hátterű bandák már régóta használják a kiskorúakat a piszkos munka elvégzésére. Az enyhe büntetések, a fiatalkorúakra vonatkozó „büntetési kedvezmények” és a liberális joggyakorlat gyakorlatilag tálcán kínálta a lehetőséget a bűnszervezeteknek: ha egy gyilkosságot egy 15 éves követ el, a következmények minimálisak a felbujtók számára. Luay Mohageb, korábbi nyomozó és a jelentés egyik szerzője szerint a fiatalokat azzal áltatják, hogy ha le is buknak, „néhány év Play Stationözés vár rájuk egy otthonban”, miközben a beígért fizetséget sokszor meg sem kapják.

Az Europol különleges egysége, az OTF GRIMM feltárta a halálos gépezet működését, amely négy kulcsszereplőre épül, akik gyakran különböző országokban tartózkodnak. 

A lánc elején áll a „felbujtó”, aki megrendeli és finanszírozza a bűncselekményt, jellemzően külföldről, biztonságos távolságból. Őt követi a „toborzó”, aki a digitális térben (titkosított üzenetküldőkön, videojáték-platformokon és a közösségi médiában) vadászik a sebezhető fiatalokra a nap 24 órájában. A logisztikáért a „segítő” felel: ő szerzi be a fegyvereket, szervezi a szállítást és a menekülési útvonalakat. Végül ott van a „végrehajtó”, a lánc legkiszolgáltatottabb eleme: általában büntetlen előéletű, a rendőrség számára „láthatatlan” kiskorú, akit manipulációval vagy adósságcsapdával kényszerítenek a gyilkolásra.

A rendszer kegyetlensége abban rejlik, hogy a fiatalokat sokszor fiktív adósságokkal zsarolják. A bandák elhitetik velük, hogy tartoznak nekik, és az egyetlen kiút a „törlesztés”, ami nem más, mint a bűncselekmény elkövetése. Ha a gyerek lebukik, a bűnszervezet egyszerűen lecseréli – ahogy az Europol fogalmaz, „futószalag-hatás” érvényesül.

A jelenség nem elméleti fenyegetés: az OTF GRIMM összehangolt akciói során mindössze hat hónap alatt 193 személyt tartóztattak le tizenegy országban, köztük végrehajtókat és a szálakat a háttérben mozgató szervezőket is. 

A műveletben részt vesz Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Izland, Hollandia, Norvégia és természetesen a „fertőzés” forrása, Svédország is.

A svéd minta elterjedése különösen aggasztó, mert az ottani bűnözői kultúra olyan szintű közönyt mutat az emberélet iránt, ami korábban ismeretlen volt Európában.

Ez a dinamika egyedülállóan svéd eredetű. Más országban nem láttam még ilyen fiatal elkövetőknél ennyire hidegvérű hozzáállást a halálos erőszakhoz

– nyilatkozta Mohageb.

Az Europol figyelmeztetése egyértelmű: ha a jogalkotók és a bűnüldöző szervek nem lépnek fel a teljes hálózat ellen, és csak a fegyvert tartó gyerekeket büntetik, Európa egy új, rendszerszintű és sokkal brutálisabb szervezett bűnözéssel nézhet szembe. A „svéd modell” immár nem a jóléti állam szimbóluma, hanem a társadalmi szétesésé és a gyermekkatonákat bevető bandaháborúké – egy olyan jövőképé, amelyet a kontinensnek minden áron el kellene kerülnie.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: ANP via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

NoÁr, a retkes bunkó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.