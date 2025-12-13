Exportcikk lett a „svéd modell”, és ez nagyon nem jó Európának

Hosszú évek óta figyelmeztetnek a szakértők arra, hogy a svédországi integrációs csőd és az elhibázott migrációs politika nem áll meg Skandinávia határainál. A jóslat mostanra beigazolódott, méghozzá a legbrutálisabb formában. Az Europol, az Európai Unió rendőri együttműködési szervezete drámai hangvételű jelentésben hívta fel a tagállamok figyelmét egy riasztó tendenciára: a „violence-as-a-service”, azaz az „erőszak mint szolgáltatás” jelenségére, amelynek lényege, hogy a bűnszervezetek fiatalokat, sőt gyakran gyermekeket kényszerítenek vagy csábítanak gyilkosságok, robbantások és súlyos bántalmazások elkövetésére – írja a Samnytt svéd hírportál.

Nem csupán az Ulf Kristersson vezette svéd kormány tehetetlen, az Europol figyelmeztetése szerint Európa-szerte terjed a svéd modell (Fotó: AFP)

A módszer alapjait Svédországban fektették le, ahol a bevándorló hátterű bandák már régóta használják a kiskorúakat a piszkos munka elvégzésére. Az enyhe büntetések, a fiatalkorúakra vonatkozó „büntetési kedvezmények” és a liberális joggyakorlat gyakorlatilag tálcán kínálta a lehetőséget a bűnszervezeteknek: ha egy gyilkosságot egy 15 éves követ el, a következmények minimálisak a felbujtók számára. Luay Mohageb, korábbi nyomozó és a jelentés egyik szerzője szerint a fiatalokat azzal áltatják, hogy ha le is buknak, „néhány év Play Stationözés vár rájuk egy otthonban”, miközben a beígért fizetséget sokszor meg sem kapják.

Az Europol különleges egysége, az OTF GRIMM feltárta a halálos gépezet működését, amely négy kulcsszereplőre épül, akik gyakran különböző országokban tartózkodnak.

A lánc elején áll a „felbujtó”, aki megrendeli és finanszírozza a bűncselekményt, jellemzően külföldről, biztonságos távolságból. Őt követi a „toborzó”, aki a digitális térben (titkosított üzenetküldőkön, videojáték-platformokon és a közösségi médiában) vadászik a sebezhető fiatalokra a nap 24 órájában. A logisztikáért a „segítő” felel: ő szerzi be a fegyvereket, szervezi a szállítást és a menekülési útvonalakat. Végül ott van a „végrehajtó”, a lánc legkiszolgáltatottabb eleme: általában büntetlen előéletű, a rendőrség számára „láthatatlan” kiskorú, akit manipulációval vagy adósságcsapdával kényszerítenek a gyilkolásra.