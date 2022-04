Egy lehetséges út a kibontakozásra

Második fordulójához ért Szarka Tamás tehetségkutatója, amellyel a Kossuth-díjas zeneszerző, zenész roma származású vendégelőadókat keres legújabb, Esthajnal című lemezbemutató koncertjére. Az ősbemutatóra 2022. augusztus 19-én kerül sor a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, ahol fellép a Parno Graszt, valamint Tóth Gabi és Reviczky Gábor is.

Az Esthajnal című lemezen szereplő dalok és az abból tervezett színpadi mű történetiségének alapjául Makszim Gorkij elbeszélése, a Makar Csudra szolgált, amely egy cigány szerelem tragikus végkimenetelű történetét meséli el. Korábbi beszélgetésünk során Szarka Tamás elmondta, hogy a novellában is megjelenő, zsigeri mélység a cigány kultúrában, azon belül is a zenében bontakozik ki a leginkább. Ez ragadta magával őt is, mégpedig annyira, hogy új albumának teljes anyagát a cigány muzsikára és annak sajátos hangulatára építette. A tehetségkutató második fordulójában egyébként az új lemez egyik dalát, a Zakatol címűt kellett elénekelniük, elzenélniük vagy eltáncolniuk a versenyzőknek. Már ez az egy nóta is sokat sejtet abból, milyen hangulat várható a koncerten.