  Magyar Nemzet
  Belföld
  • Prominens taggal bővült az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör: Gregor Bernadett is csatlakozott
Állatvédelmi Digitális Polgári KörGregor Bernadettállatvédelem

Prominens taggal bővült az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör: Gregor Bernadett is csatlakozott

A művésznő számára külön megtiszteltetés, hogy egy olyan szakmai közösség tagja lehet, ahol az állatvédelem ügye áll a fókuszban.

Magyar Nemzet
Forrás: Bors2025. 10. 10. 17:48
Gregor Bernadett színésznő is csatlakozott az újonnan alakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), amely Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre. A hétvégi bejelentés szerint az ÁDPK induláskor 14 taggal kezdte meg működését, köztük olyan ismert közéleti személyiségekkel, mint Gregor Bernadett, Gecse Vivien és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere – írja a Bors

20230201 Budapest Gregor Bernadett színésznő fotó: Szabolcs László (SZL) MW Bulvár
Az állatvédelem évek óta szívügye Gregor Bernadettnek (Fotó: MW/Szabolcs László)

A hazai hírességek körében egyre nagyobb az érdeklődés a digitális polgári körök iránt: korábban Szabó Zsófi például a gazdasági témájú DPK tagja lett, majd nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz.

Gregor Bernadett az állatvédelem elkötelezett híve

Gregor Bernadett számára azonban a tagság személyes és szakmai szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír. Elmondása szerint az állatvédelem évek óta szívügye, hiszen az ÁDPK-hoz való csatlakozása mellett az alapítvány kuratóriumi tagjaként is aktívan részt vesz a munkában:

Nagyon nagy örömmel látom azt, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt, akár az állatszervezetekkel való együttműködés, akár az edukáció terén

 – hangsúlyozta a színésznő. Gregor Bernadett kiemelte, hogy számára fontos a figyelemfelkeltés és az ügy népszerűsítése, hiszen az emberek bevonása nélkül nehéz valódi változást elérni.

Az állatvédelem univerzális ügy

A művészeti program felelőseként az alapítványnál Gregor Bernadett számára külön megtiszteltetés, hogy egy olyan szakmai közösség tagja lehet, ahol az állatvédelem ügye áll a fókuszban. Hangsúlyozta, hogy a Facebookon működő csoport napról napra egyre népszerűbb, és úgy véli, az állatvédelem képes összekapcsolni az embereket, függetlenül politikai vagy társadalmi nézeteiktől:

Azt várom, hogy az állatvédelem ügye egy olyan közös ügy legyen, amiben együtt gondolkodunk mindannyian, hogyan lehet ezt még jobban csinálni

– fogalmazott határozottan.

Borítókép: Gregor Bernadett színésznő több kutyával és macskával osztja meg otthonát (Fotó: MW/Szabolcs László)

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

