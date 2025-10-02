Az állatok iránti tiszteletre nevelik a gyerekeket: ez is a nemzet javára válik

Rekordrészvétellel vette kezdetét az idei állatvédelmi témahét: több mint 360 ezer gyermek kapcsolódott be országszerte abba a programsorozatba, amely a felelős állattartásra és az állatok iránti tiszteletre neveli a legfiatalabb generációt.

Az ország minden szegletéből, több ezer bölcsődéből, óvodából és iskolából regisztráltak pedagógusok és diákok az eseményre, amely mára Európa legnagyobb állatvédelmi oktatási programjává nőtte ki magát.

Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és ­végrehajtásáért felelős kormánybiztos korábban lapunknak úgy fogalmazott:

Azt szoktuk mondani, hogy a ma gyermeke a jövő állattartója.

Ovádi Péter kormánybiztos Fotó: Katona Tibor/MTI Fotószerkesztőség

Mozgalommá vált a kezdeményezés

Minden eszközzel fel kell hívni a figyelmet a felelős állattartásra, és a gyerekeken keresztül a felnőttekhez is szólni lehet.

Az én generációm nem kapta meg ezt az oktatást, így a gyerekek rengeteg lényeges dologra, például az évenkénti oltásra is fel tudják hívni szüleik figyelmét

– mondta Ovádi Péter. A témahét célja, hogy játékos, élményszerű foglalkozásokon keresztül mutassa meg a gyerekeknek: az állatok védelme kötelesség és közös felelősségünk.

Idén először több mint 300 ezer példányban készült el az „állatbarát hős” útlevél, amely minden résztvevőhöz eljut.

Az útlevél segítségével a gyerekek megismerhetik az öt állati szabadságot és a felelős állattartás tíz alapvető szabályát, így valódi élményen keresztül válhatnak állatbarát hősökké. Az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, hogy az állatvédelmi témahét az egyik legfontosabb pillére annak a munkának, amelyet a magyar kormány az állatvédelem érdekében végez.

Koska Hedvig, a program projektvezetője azt hangsúlyozta, hogy a 360 ezer gyermek részvétele történelmi siker:

Ilyen méretű állatvédelmi oktatási program az elmúlt évtizedekben nem valósult meg Magyarországon.

A gyerekek játékos, interaktív feladatokon keresztül tanulják meg, hogy az állatok védelme közös felelősség, és közben megtapasztalják, milyen öröm a gondoskodás. A témahét évről évre újabb csúcsokat dönt, bizonyítva, hogy a pedagógusok és a szülők közösen szeretnének hozzájárulni egy állatbarát nemzet megteremtéséhez.