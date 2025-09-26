  • Magyar Nemzet
  • Ovádi Péter: Az állatvédelemről is összevissza hazudozik Magyar Péter + videó
Ovádi PéterszervezetekMagyar Péter

Ovádi Péter: Az állatvédelemről is összevissza hazudozik Magyar Péter + videó

Az állatvédelemért felelős kormánybiztos legújabb Facebook-videójában Magyar Péter alaptalan vádjaira reagált. 

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 19:53
Ovádi Péter Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az állattartásért felelős kormánybiztos közösségi oldalára feltett videójában válaszolt Magyar Péter alaptalan vádjaira.

Bakonynána, 2025. szeptember 2. Ovádi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola új tornacsarnokának átadásán 2025. szeptember 2-án. A csarnok 617 millió forintból, kormányzati támogatással épült. MTI/Krizsán Csaba
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

Az elmúlt négy évben számos ivartalanítási programot indítottunk – mondta a kormánybiztos Magyar Péter azon állítására, miszerint nincs hazánkban átfogó ivartalanítási program.

Az állatvédelemért felelős kormánybiztos hozzátette:

Most is fut egy, a Magyar falu program keretében, ahol 500 millió forint keretösszegű pályázatot hirdettek. Az ez előtti pályázatból több mint húszezer kutyát vagy macskát ivartalanítottak. 

Az állatvédelmi programunkban – folytatta Ovádi Péter – a legnagyobb hangsúlyt a gyermekek kapják. Emlékeztetett: három évvel ezelőtt indították el az állatvédelmi témahetet. A tavalyi évben 350 ezer gyermeket tudtak ebbe a programba bevonni. Több mint kétezer oktatási intézményben ott voltak. – Nagyon szépen köszönöm a pedagógusok munkáját. A következő hetekben folytatni fogjuk ezt, már több mint 300 gyerek regisztrált ebbe a programba – mondta Ovádi Péter. Az állatvédelmi hét a megoldás erre, hiszen 

a ma gyermeke a jövő állattartója.

Magyar Péter hamis felvetésére, miszerint a hatóságot, a jegyzőket képezni kell az állatvédelemmel kapcsolatban, Ovádi Péter azt mondta, a hatóságok oktatása rendkívül fontos program, ezért is indították el az állatvédelmi kompetencia programot, ahol már több mint ezer jogászt, állatvédelmi szakembert, civil szervezetet, hatósági szakembert tudtak oktatásban részesíteni. Folytatni fogják a programot, év végére minden vármegyébe eljutnak. 

A kamuról beszéljenek inkább a tények – mondta Ovádi Péter, a Tisza Párt elnökének azon felvetésére, hogy az államnak nem egy kamu alapítványt kell létrehoznia. A kormánybiztos kijelentette: 

A Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvánnyal kapcsolatban érdemes azokat a civileket is megkérdezni, akiknek segítséget és támogatást nyújtott az alapítvány az elmúlt két évben. 

Az állatvédelmi célokra fordított összeg több, mint egymilliárd forint. Az állatasszisztált foglalkozásokon részt vett gyermekek száma közel 15 ezer. Állatvédelmi oktatáson részt vett hatósági jogalkalmazók száma több mint ezer – sorolta Ovádi Péter.

Hozzátette: az állatmenhelyeknek juttatott tápadomány közel 150 tonna volt. Állatvédő civil szervezeteknek juttatott támogatások összege közel 500 millió forint. Színházas állatvédelmi gyermekelőadáson részt vett gyermekek száma több mint 5000 fő volt, a szakemberek által kidolgozott állatvédelmi oktatási anyagok száma pedig több mint 1500 oldal. Állatvédelmi ösztöndíj programban részt vett diplomások száma 105 – sorolta a tényeket a kormánybiztos.

Az elmúlt hetekben zártuk le az egymilliárd forintos keretösszegű pályázatunkat a civil szervezetek számára

 – mondta a kormánybiztos Magyar Péter azon felvetésére, hogy a civil szervezeteket kell támogatni – majd így folytatta: azelőtt kétszer ötszázmillió forinttal támogattuk őket.

Péter, az állatvédelemben ne a vádaskodás, hanem a tettek érvényesüljenek. Legyen továbbra is közös ügyünk az állatvédelem

– zárta szavait Ovádi Péter.

Borítókép: Ovádi Péter (Fotó: MTI)

               
       
       
       

