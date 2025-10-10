Megvan, mire számíthatunk az időjárástól szombaton

Szombaton eleinte a középső és keleti tájakon lehet némi napsütés, majd mindenhol erősen felhős idő valószínű keleten vastagabb, másutt vékonyabb felhőzettel. Helyenként, legnagyobb eséllyel északkeleten és az Észak-Alföldön alakulhat ki kisebb eső, zápor.

Az északnyugati, nyugati szél napközben a délnyugati és északkeleti térség kivételével többfelé lesz erős, az éjszakai órákban élénk. A Bakony térségében szombaton időnként viharos lökések is előfordulhatnak.