Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég pénteken, délnyugaton, délen lehet kevesebb felhő. Estétől átmenetileg csökken, majd hajnaltól a keleti tájakon újra erősen megnövekszik a felhőzet – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Megvan, mire számíthatunk az időjárástól szombaton
Alapvetően nem sok jóra, de itt-ott azért még lehet reménykedni.
Szombaton eleinte a középső és keleti tájakon lehet némi napsütés, majd mindenhol erősen felhős idő valószínű keleten vastagabb, másutt vékonyabb felhőzettel. Helyenként, legnagyobb eséllyel északkeleten és az Észak-Alföldön alakulhat ki kisebb eső, zápor.
Az északnyugati, nyugati szél napközben a délnyugati és északkeleti térség kivételével többfelé lesz erős, az éjszakai órákban élénk. A Bakony térségében szombaton időnként viharos lökések is előfordulhatnak.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6, 12 fok között alakul, de az északkeleti, szélvédett völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 16 és 21, Szabolcsban 13, 15 fok között valószínű.
