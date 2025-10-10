  • Magyar Nemzet
Megdöbbentő és megmagyarázhatatlan ez a vandalizmus – újabb emlékművet rongáltak meg idehaza

Feljelentést tesznek a rendőrségen.

Forrás: Heol
2025. 10. 10.
a megrongált emlékmű Forrás: Facebook/Kötivizig
Megrongálták a Tisza-tavon az Óhalászi-szigeten található emlékművet – adta hírül a Heol. A jelentős eszmei értékkel bíró emlékmű tetején található vaskeresztet október elején ismeretlen tettesek letörték és ellopták. 

A Kötivizig pótolni fogja a keresztet, ugyanakkor ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a rendőrségen – írták közösségi oldalukon.

Megdöbbentő és megmagyarázhatatlan ez a vandalizmus. Jártunk a szigeten, láttuk a volt iskolájuk falait, a temetőjüket, az emberek valamikori életterét, amit az álmaikkal együtt vitt el az 1876-os hatalmas árvíz

 

– fogalmazott az egyik hozzászóló. Az ügy részletei a Heol cikkében olvashatja. 


