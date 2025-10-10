„Anyagi kárral járó balesetet szenvedett az Erzsébet parknál az exKomárom állóhajónk” – adta hírül a közösségi oldalán Esztergom polgármestere. Hernádi Ádám kifejtette, egyelőre annyit lehet tudni, hogy egy szállodahajó ütközött a hajó oldalának.
Szállodahajó tarolt le egy állóhajót Esztergomban + fotók
A rendőrség nyomoz.
Beszámolt arról is, hogy személyi sérülés nem történt, a vízirendészet munkatársai vizsgálják a baleset körülményeit.
Történt már hasonló eset nem is olyan rég Magyarországon. 2019-ben május 29-én történt, nem sokkal este kilenc óra után, a Duna budapesti szakaszán, a Margit hídnál, hogy a Viking Sigyn svájci szállodahajó nemes egyszerűséggel letarolta a Hableány nevű rendezvényhajót. Utóbbin a baleset időpontjában 35 ember volt, közülük 7 embert emeltek ki élve a vízből. A balesetben huszonhét ember halt meg és egy eltűnt.
