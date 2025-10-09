Elkezdődött a pusztítás, miután megjelent a mindent elsöprő vírus a szomszédban, a magyar határ mellett

A szakember tájékoztatása szerint a fertőzés laboratóriumi igazolását követő néhány órán belül jóváhagyták a fertőzés terjedésének megelőzését célzó intézkedéseket. A fertőzött állatokat elpusztították és elhamvasztották, a fertőtlenítést is elvégezték, és a fertőzési gócok 10 kilométeres körzetében lévő állattartókat figyelmeztetették.

Az ANSVSA Arad megyei kirendeltsége értesítette a kereskedelmi gazdaságokat is, hogy szigorítsák a biztonsági intézkedéseket. A megyében 22 farmon több mint 60 ezer sertést tenyésztenek.