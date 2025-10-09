Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan interjút ad, nálunk élőben követheti + videó

Elkezdődött a pusztítás, miután megjelent a mindent elsöprő vírus a szomszédban, a magyar határ mellett

Rettenetes.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 09. 18:49
mező,vidék,városkép
illusztráció Forrás: Pexels
Fél év szünet után ismét megjelent az afrikai sertéspestis a romániai Arad megyében, ahol az állategészségügyi hatóságok két magángazdaságban több mint 130 sertésnél állapították meg a fertőzést – közölte csütörtökön az Agerpres hírügynökség.

Marcel Rosu, az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szakhatóság (ANSVSA) Arad megyei igazgatója szerint a gócpontok egyikét a megyeszékhelyen, Aradon, a másikat pedig a magyar határ melletti Nagylak városának peremén azonosították kedden az állatorvosok, miután a tenyésztők a sertéspestisre jellemző tüneteket és pusztulást is észleltek a sertéseknél. 

Aradon 117 felnőtt sertés és malac, Nagylakon pedig 16 sertés betegedett meg.

A szakember tájékoztatása szerint a fertőzés laboratóriumi igazolását követő néhány órán belül jóváhagyták a fertőzés terjedésének megelőzését célzó intézkedéseket. A fertőzött állatokat elpusztították és elhamvasztották, a fertőtlenítést is elvégezték, és a fertőzési gócok 10 kilométeres körzetében lévő állattartókat figyelmeztetették.

Az ANSVSA Arad megyei kirendeltsége értesítette a kereskedelmi gazdaságokat is, hogy szigorítsák a biztonsági intézkedéseket. A megyében 22 farmon több mint 60 ezer sertést tenyésztenek.

Az év első felében öt sertéspestisgócot fedeztek fel Arad megyében, az utolsót áprilisban számolták fel.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

