Mutatjuk, mennyibe kerülnek a jegyek a budapesti Sting-koncertre

Most az Origo arról ír, hogy már meg lehet venni a jegyeket a koncertre. Elsőként Sting hivatalos rajongói klubjának tagjai számára nyílt meg a jegyvásárlási lehetőség október 1-jétől. A regisztrált Live Nation-tagok egy nappal később, október 2-án csatlakozhattak az elővásárlási lehetőséghez, a teljes körű jegyértékesítés pedig október 3-án kezdődött meg.