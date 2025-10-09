Mutatjuk, mennyibe kerülnek a jegyek a budapesti Sting-koncertre

Rendkívüli

Forrás: Origo2025. 10. 09. 17:33
Sting Fotó: Carter B. Smith
Június 18-án, csütörtökön a budapesti MVM Dome-ban is fellép Sting – adta hírül korábban a Magyar Nemzet. 

Most az Origo arról ír, hogy már meg lehet venni a jegyeket a koncertre. Elsőként Sting hivatalos rajongói klubjának tagjai számára nyílt meg a jegyvásárlási lehetőség október 1-jétől. A regisztrált Live Nation-tagok egy nappal később, október 2-án csatlakozhattak az elővásárlási lehetőséghez, a teljes körű jegyértékesítés pedig október 3-án kezdődött meg.

A koncertlátogatók többféle álló- és ülőjegy közül választhatnak, amelyek ára 26 ezer forinttól 174 ezer forintig terjed.

Sting budapesti koncertjére több kategóriában is kaphatók jegyek: 

  • állóhelyek: egységesen 32 100 forint;
  • ülőhelyek: 26 100-tól 84 100 forintig – az árak a szektorok elhelyezkedésének megfelelően változnak;
  • Sting Platinum Lounge (VIP-jegy): 174 100 forint.

Még többet a jegyárakról az Origo cikkében olvashat. 


