Mutatjuk, mennyibe kerülnek a jegyek a budapesti Sting-koncertre

Június 18-án, csütörtökön a budapesti MVM Dome-ban is fellép Sting – adta hírül korábban a Magyar Nemzet.
Most az Origo arról ír, hogy már meg lehet venni a jegyeket a koncertre. Elsőként Sting hivatalos rajongói klubjának tagjai számára nyílt meg a jegyvásárlási lehetőség október 1-jétől. A regisztrált Live Nation-tagok egy nappal később, október 2-án csatlakozhattak az elővásárlási lehetőséghez, a teljes körű jegyértékesítés pedig október 3-án kezdődött meg.
A koncertlátogatók többféle álló- és ülőjegy közül választhatnak, amelyek ára 26 ezer forinttól 174 ezer forintig terjed.
Sting budapesti koncertjére több kategóriában is kaphatók jegyek:
- állóhelyek: egységesen 32 100 forint;
- ülőhelyek: 26 100-tól 84 100 forintig – az árak a szektorok elhelyezkedésének megfelelően változnak;
- Sting Platinum Lounge (VIP-jegy): 174 100 forint.
Még többet a jegyárakról az Origo cikkében olvashat.
