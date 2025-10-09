Letartóztatták a vezérigazgatót, miután a legkevesebb tizenhét gyermek meghalt a köhögés elleni szirup miatt

A halálozásokkal kapcsolatban minden esetben felmerült a Sresan gyógyszergyár Coldrif elnevezésű szirupja, amelyet Indiában számos régióban betiltottak, miután egy hatósági vizsgálat kimutatta benne a mérgező anyag jelenlétét.

A Tamilnádu államban bejegyzett gyógyszergyártó cég tulajdonosát, S. Ranganathant szerdán vették őrizetbe Csennaiban. Ügye hamarosan a bíróság elé kerül, és azt követően a Madhja Prades állambeli Cshindvarába szállítják.