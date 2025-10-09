Rendkívüli

Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

Betört a Csillag börtönbe a szegedi haramia, azóta is rejtély, mit akart ott

De már nyomozzák.

2025. 10. 09.
Bemászott a Szeged központjában található büntetés-végrehajtási intézetbe egy férfi idén tavasszal, ahol több helyiséget megrongált. A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt ellene. 

A vádirat szerint a vádlott május 7-én, részegen, az éjszaka leple alatt átmászott a börtön kerítésén, így bejutott az intézmény őrzött területen kívüli részére. A pártfogó felügyelői épületrész több irodájának az ajtaját felfeszítette, megrongálta, majd távozott. Ezzel mintegy százötvenezer forint kárt okozott a büntetés-végrehajtási intézetnek.

A járási ügyészség a vádlottat kisebb kárt okozó rongálás vétségével vádolja. Tettének beismerése és a tárgyaláshoz való jogáról való lemondás esetére vele szemben 30 nap elzárás kiszabását indítványozta vádiratában az ügyészség.

A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni. A rongálásról, illetve a nyomkutatásról közölt felvételeket a nyomozó hatóság a szemlekor készítette.


A Magyar Nemzet közéleti napilap

