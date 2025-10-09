Közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Somogy Vármegyei Főügyészség egy férfival szemben, aki tévképzete miatt egy kanállal támadt ápolójára, életveszélyes sérülést okozva.
„Ölj meg mindenkit a városban egy kanállal!” – ezt kapta parancsba az árnyékharcos szemkiszúró somogyi férfi
Nem lett jó vége.
A kóros elmeállapotú vádlott februárban vonattal utazott Kaposvárra, mivel „parancsba kapta”, hogy mindenkit öljön meg a városban. Az utcákon bolyongó, zavart férfit a vármegyei kórházba szállították.
Kórtermi elhelyezését követően a vádlottat agresszivitása miatt hevederekkel kellett rögzíteni ágyához, azonban a férfi a kezeit kiszabadította, és az ágyvég fém keretével hadonászott. Az ápoló el akarta venni a keretet. A terhelt a sértettet „árnynak” képzelte és úgy próbált végezni vele, hogy a fém evőkanál nyelét nagy erővel az ápoló jobb szemébe szúrta.
További Belföld híreink
A sértett életveszélyesen megsérült, azonnal megműtötték, ennek hiányában meghalhatott volna.
A terhelt kóros elmeállapota miatt képtelen volt arra, hogy cselekménye következményeit felismerje, vagy hogy a felismerésnek megfelelően cselekedjék, ezért nem büntethető.
További Belföld híreink
A főügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában a jelenleg előzetes kényszergyógykezelés hatálya alatt álló vádlott – büntethetőséget kizáró okból történő – felmentése mellett arra tett indítványt, hogy a bíróság rendelje el a kényszergyógykezelését.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sorsdöntő békemenet lesz október 23-án
A szervezők ismertették a békemenet útvonalát.
Harcba indult az igazságért Orbán Viktor, sűrű napja van a miniszterelnöknek
Közben Brüsszelben is zajlik az élet, de Orbán Viktornak nincsenek illúziói.
Már 1,3 millió címre kézbesítették a nemzeti konzultációs íveket + videó
Vannak olyan „brüsszeli pórázon lihegő pártok”, amelyek minden brüsszeli diktátumot végrehajtanának – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón.
Kiderült, mikor mond ünnepi beszédet Orbán Viktor + videó
Kétnapos nemzeti ünnepre készül a kormány.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sorsdöntő békemenet lesz október 23-án
A szervezők ismertették a békemenet útvonalát.
Harcba indult az igazságért Orbán Viktor, sűrű napja van a miniszterelnöknek
Közben Brüsszelben is zajlik az élet, de Orbán Viktornak nincsenek illúziói.
Már 1,3 millió címre kézbesítették a nemzeti konzultációs íveket + videó
Vannak olyan „brüsszeli pórázon lihegő pártok”, amelyek minden brüsszeli diktátumot végrehajtanának – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón.
Kiderült, mikor mond ünnepi beszédet Orbán Viktor + videó
Kétnapos nemzeti ünnepre készül a kormány.