Rendkívüli

Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • „Ölj meg mindenkit a városban egy kanállal!” – ezt kapta parancsba az árnyékharcos szemkiszúró somogyi férfi
parancsKaposvárárnyékharcosbűntettsérelem

„Ölj meg mindenkit a városban egy kanállal!” – ezt kapta parancsba az árnyékharcos szemkiszúró somogyi férfi

Nem lett jó vége.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 10. 09. 12:42
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Somogy Vármegyei Főügyészség egy férfival szemben, aki tévképzete miatt egy kanállal támadt ápolójára, életveszélyes sérülést okozva.

A kóros elmeállapotú vádlott februárban vonattal utazott Kaposvárra, mivel „parancsba kapta”, hogy mindenkit öljön meg a városban. Az utcákon bolyongó, zavart férfit a vármegyei kórházba szállították.

Kórtermi elhelyezését követően a vádlottat agresszivitása miatt hevederekkel kellett rögzíteni ágyához, azonban a férfi a kezeit kiszabadította, és az ágyvég fém keretével hadonászott. Az ápoló el akarta venni a keretet. A terhelt a sértettet „árnynak” képzelte és úgy próbált végezni vele, hogy a fém evőkanál nyelét nagy erővel az ápoló jobb szemébe szúrta.

A sértett életveszélyesen megsérült, azonnal megműtötték, ennek hiányában meghalhatott volna.

A terhelt kóros elmeállapota miatt képtelen volt arra, hogy cselekménye következményeit felismerje, vagy hogy a felismerésnek megfelelően cselekedjék, ezért nem büntethető.

A főügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában a jelenleg előzetes kényszergyógykezelés hatálya alatt álló vádlott – büntethetőséget kizáró okból történő – felmentése mellett arra tett indítványt, hogy a bíróság rendelje el a kényszergyógykezelését.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu