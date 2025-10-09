„Ölj meg mindenkit a városban egy kanállal!” – ezt kapta parancsba az árnyékharcos szemkiszúró somogyi férfi

A kóros elmeállapotú vádlott februárban vonattal utazott Kaposvárra, mivel „parancsba kapta”, hogy mindenkit öljön meg a városban. Az utcákon bolyongó, zavart férfit a vármegyei kórházba szállították.

Kórtermi elhelyezését követően a vádlottat agresszivitása miatt hevederekkel kellett rögzíteni ágyához, azonban a férfi a kezeit kiszabadította, és az ágyvég fém keretével hadonászott. Az ápoló el akarta venni a keretet. A terhelt a sértettet „árnynak” képzelte és úgy próbált végezni vele, hogy a fém evőkanál nyelét nagy erővel az ápoló jobb szemébe szúrta.