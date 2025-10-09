Rendkívüli

Hat ember meghalt, egy hétéves gyermek kórházba került a tragikus baleset után

A rendőrség vizsgálatot indított.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 09. 13:15
illusztráció Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hatan meghaltak, és egy gyerek súlyos sérüléseket szenvedett egy közúti autóbalesetben a breznóbányai (Brezno) járásban szerdán este – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a besztercebányai kerületi rendőrség közlésére hivatkozva.

A tragikus kimenetelű baleset az I/66-os úton, Helpa (Heľpa) és Ágostonlak (Závadka nad Hronom) települések között történt, ahol két személyautó ütközött frontálisan. A szlovák hatóságok közlése szerint a balesetben hat – 14 és 36 év közötti korú – személy a helyszínen életét vesztette, egy hétéves gyereket pedig súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. 

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A szlovák kormány romaügyi megbízottja, Alexander Daško a közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint az egyik autóban egy fiatal család, a másikban pedig munkából hazafelé tartó fiatal férfiak egy csoportja utazott.

A balesetben elhunytak családjainak Daškón kívül Peter Pellegerini államfő, Richard Rasi parlamenti elnök, Matus Sutaj Estok belügyminiszter és más közszereplők is részvétüket nyilvánították csütörtökön.


