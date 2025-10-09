Hat ember meghalt, egy hétéves gyermek kórházba került a tragikus baleset után

A szlovák kormány romaügyi megbízottja, Alexander Daško a közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint az egyik autóban egy fiatal család, a másikban pedig munkából hazafelé tartó fiatal férfiak egy csoportja utazott.

A balesetben elhunytak családjainak Daškón kívül Peter Pellegerini államfő, Richard Rasi parlamenti elnök, Matus Sutaj Estok belügyminiszter és más közszereplők is részvétüket nyilvánították csütörtökön.