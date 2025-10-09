Hatan meghaltak, és egy gyerek súlyos sérüléseket szenvedett egy közúti autóbalesetben a breznóbányai (Brezno) járásban szerdán este – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a besztercebányai kerületi rendőrség közlésére hivatkozva.
Hat ember meghalt, egy hétéves gyermek kórházba került a tragikus baleset után
A rendőrség vizsgálatot indított.
A tragikus kimenetelű baleset az I/66-os úton, Helpa (Heľpa) és Ágostonlak (Závadka nad Hronom) települések között történt, ahol két személyautó ütközött frontálisan. A szlovák hatóságok közlése szerint a balesetben hat – 14 és 36 év közötti korú – személy a helyszínen életét vesztette, egy hétéves gyereket pedig súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.
A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.
A szlovák kormány romaügyi megbízottja, Alexander Daško a közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint az egyik autóban egy fiatal család, a másikban pedig munkából hazafelé tartó fiatal férfiak egy csoportja utazott.
A balesetben elhunytak családjainak Daškón kívül Peter Pellegerini államfő, Richard Rasi parlamenti elnök, Matus Sutaj Estok belügyminiszter és más közszereplők is részvétüket nyilvánították csütörtökön.
