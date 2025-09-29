Rendkívüli

Itt vannak a legújabb fejlemények az ukrán kémügyben

Visszatér Sting Budapestre, az eddigi legnagyobb koncertjét adja hazánkban

Az elmúlt években a tizenhétszeres Grammy-díjas zenész több alkalommal megtöltötte a Sportarénát, most azonban emeli a tétet és az ország legnagyobb fedett koncerttermében lép fel. Sting új európai állomásokat adott hozzá a jelenlegi világturnéjához, amely jövő nyáron, június 18-án Budapestet is érinti.

2025. 09. 29.
Sting Fotó: Carter B. Smith
Sting régi zenésztársa, a virtuóz gitáros, Dominic Miller, valamint a dinamikus dobos, Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers) társaságában tér vissza, és magával hozza diszkográfiájának legizgalmasabb slágereit, valamint ritkaságait is.

Sting
Sting Japánban lépett fel néhány napja. Forrás: Facebook


Egymásra licitálva dicséri a sajtó Sting teljesítményét

A STING 3.0 elnevezésű turné állomásai pillanatokon belül teltházassá váltak és a koncertsorozat lelkes kritikákat kapott a sajtóban is:

Ez egy olyan este volt – világszínvonalú előadók és előadás egy meghitt térben –, amelyről még évekig beszélni fognak

 – írták az Oakland Pressben. 

Sting karizmát, intellektust és hangzásbeli kifinomultságot ötvöz ebben a turnéban

 – fogalmazott az USA Today.

Sting hangja épp olyan erős, mint eddig, még mindig minden idők egyik legnagyobb basszusgitárosa és tökéletes előadó

– állt a Consequence hasábjain, míg a The Atlanta Journal-Constitution azt írta, olyan szintű mesteri tudás és színpadi jelenlét jellemzi, amely egyszerre csodálatos és elbűvölő.

Most, az Amerikában és Dél-Afrikában nagy sikert aratott STING 3.0 turné egy különleges koncertsorozattal folytatódik Európában.

Sting, aki úttörő munkásságáról ismert szólóelőadóként, valamint a meghatározó The Police zenekar frontembereként és dalszerzőjeként, fényes karrierje során folyamatosan feszegette a zenei innováció határait. A STING 3.0 turné egy új, dinamikus korszakot képvisel, amely hatalmas repertoárjának válogatott darabjait mutatja be egy háromtagú formáció lencséjén keresztül, és inspirálta új dalát I Wrote Your Name (Upon My Heart) címmel, amit a négyszeres Grammy-díjas hangmérnök, Robert Orton kevert.

Emellett új koncertalbuma, a STING 3.0 LIVE már digitális formában, CD-n és vinyl-en is elérhető. A lemez dalait a jelenlegi világturné során rögzítették, legnagyobb slágereinek gyűjteménye, azonban különlegességként szerepel rajta a Be Still My Beating Heart is, amelynek korábban még nem jelent meg koncertváltozata. A 10 dalos digitális albumon szerepel Sting 1987-es Fragile című kislemezének élő felvétele is, amelyet nemrég egy gyermekkórus is feldolgozott a Netflix Kamaszok című minisorozatának egyik epizódjában.

 

