Ismét hazánkban járt a Fullánk - Sting Budapesten + galéria

A magyar közönségnek csodálatos karrierje legjobb dalait hozta el, amelyet a buli setlistje is bizonyít: Voices Inside My Head, Synchronicity II, Message in a Bottle, If I Ever Lose My Faith in You, Fields of Gold, Wrote your Name, Never Coming Home, Mad About You, When the Angels Fall, Driven to Tears, When We Dance, Fortress Around Your Heart, Englishman in New York, Can't Stand Losing You / Reggatta de Blanc, Shape of My Heart, Walking on the Moon, So Lonely, Desert Rose, King of Pain, Every Breath You Take, Roxanne és Fragile – mind egytől egyig fülbemászó világsláger.

Sting legutóbbi fellépéseit a The Times „mesterkurzusnak” minősítette. Azt írták, hogy a művész „továbbra is vitathatatlanul zseniális előadó, aranyat érő életművel”. A The Telegraph „ritka csemegének” ítélte dalait, Stinget magát a The Guardian pedig egyedülállónak nevezte „magasztos pop-alkímiájáért”.

Sting teljes idei turnéjáról bővebb információkat a zenész hivatalos oldalán olvashatunk.