Sting visszatér Magyarországra, Azariah háromszor megtölti az Arénát

A legendás beatkorszak zenekarai sorra kerek évfordulót ünnepelnek idén, generációk nőttek fel örökérvényű dalaikon, így várhatóan több nemzedék képviselői tombolnak majd a nézőtereken.

50 éves jubileumot ünnepel az EDDA Fotó: femforgacs.hu



Jubileumi koncertek Magyarországon

Nagy esemény vár a Hungária rajongóira. A csapat idén összeáll: június 1-én élőben élvezheti a bandát a rajongótábor. Az eredetileg beatzenekarként indult együttes a nyolcvanas évek legelején aratta legnagyobb sikereit, az akkori tagok közül Fenyő Miklós, Novai Gábor, Dolly és Szikora Róbert is színpadra lép nyár elején a Puskás Arénában, és velük olyan slágerek csendülnek újra fel, mint a Hotel Menthol, a Duci Juci, a Csókkirály vagy a Limbó hintó.

A zenekar 1983-ban oszlott fel, majd 1995-ben újra összeállt a nyolcvanas évek formációjában, amely hatalmas sikert aratott: százezer néző előtt adott koncertet a Népstadionban. Ezután Ébredj fel Rockandrollia címmel új lemezt is készítettek. A klasszikus rock and roll felállásból Kékes Zoltán 2017-ben, Fekete Gyula 2019-ben hunyt el. Az együttes utolsó sikeres éveiben csatlakozott Flipper Öcsi 2008-ban hunyt el.

Ötven éve annak, hogy az ország egyik legismertebb rockzenekara az EDDA Művek megalakult. A ma is rendszeresen, határon innen és túl koncertező zenekar hatalmas bulira hívja március 9-én rajongóit.

A Pataky Attila vezette legendás együttes azt ígéri, az este az EDDA Művek pályafutásának egyik jeles állomása lesz, ahol megidézik az elmúlt 50 év meghatározó pillanatait a „bakancsos” időktől napjainkig.

Rock-ünnep lesz az ikonikus zenekarral, mert ahogy a dal mondja:

Mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet!



A legismertebb magyar rockopera az István, a király ősbemutatója szintén a nyolcvanas évek meghatározó kulturális eseménye, ma már kultúrtörténeti pillanat. Szörényi Levente és Bródy János szerzeményét számtalan szereposztásban és rendezésben láthatta 1983 óta a közönség, határon innen és túl. Izgalmas színészgárdával került negyven év után, tavaly a színpadra:

István szerepében Koltai-Nagy Balázs volt látható, Sarolt szerepében Schell Juditot láthattuk, Asztrik főpapot Orosz Ákos formálta meg. Rékát Herczku Ágnes alakította, Német lovagként Kardos Horváth Janó tűnt fel. Az előadást Novák Péter rendezte. A negyvenedik jubileumot idén is ünneplő darabot a Szegedi Szabadtéri Játékok keretében augusztus 10., 11., 18., és 19. mellett 20-án láthatja a Dóm térre látogató közönség.

Több fiatalabb zenekar is évfordulót ünnepel: idén húszéves az Anna and the Barbies, és a Halott Pénz. Tíz éve alakult a WellHello. Huszonöt éves a Magna Cum Laude zenekar, amely az évfordulóhoz méltó nagyszabású produkcióval készül.

Az egyik legismertebb zenekar az ország egyik legnagyobb koncertszínpadát veszi célba:

2024. március 16-án a Follow The Flow a Papp László Sportarénában lép fel.

A trió tagjai az ígérik, hogy ezen a koncerten visszanyúlnak a gyerekkorukat, művészi identitásukat és a Follow The Flow zeneiségét formáló szubkultúrához, a hip-hophoz. Előkerülnek ritkán, vagy sosem játszott dalok, zeneileg és vizuálisan is felidéznek pár kulcsmomentumot. Az Arénában ünnepel az idén 85 éves, örökifjú Korda György, aki életmű koncertre készül május 11-én. A művész hatvanöt éve ugyanazzal a fénnyel ragyog, tavaly a fiatalok kedvenc szabadtéri koncert helyszínén, a Budapest Parkban is teltház előtt lépett fel, korábban a Szigeten aratott nagy sikert az ifjú közönség előtt. A Budapest Parkban feleségével és állandó énekes partnerével Balázs Klárival, több mint tízezer rajongóval buliztak együtt.

A hazai rap királya Majka a kör színpadon az MVM Dome-ban készül felejthetetlenné tenni az idei tavaszt. A koncert különlegessége, hogy a színpad a nézőtér középen helyezkedik el, így a rajongók minden irányból élvezhetik majd a látványos show-t. A Majka 360° nagyszabású koncert március 23-án lesz látható.

Világsztárok Budapesten – Sting ismét hazánkban

Sting visszatér a magyar fővárosba: május 31-én ismét a Budapest Arénában ad koncertet világ körüli turnéja részeként.

A 17-szeres Grammy-díjas énekes-zenész dinamikus koncertprogrammal készül, eljátszva legnépszerűbb slágereit, a Police együttessel és szólóban írt számokat egyaránt.

A koncerten többek között olyan időtlen klasszikusok csendülnek fel, mint a Fields of Gold, a Roxanne, az Every Breath You Take vagy a Message in a Bottle. A Live Nation közleménye szerint a világjárvány alatt írt és rögzített újabb dalai erősen reflektálnak az átalakuló, bizonytalan világunkra: témái a személyes veszteséggel, az elkülönítéssel, a zűrzavarral, a bezártsággal, a rendkívüli társadalmi és politikai felfordulással foglalkoznak.

A hetvenkét éves énekes első budapesti koncertje 1988-ban az Amnesty International turnéja során volt, amikor Peter Gabriellel, Bruce Springsteennel és Tracy Chapmannel a Népstadionban lépett fel. 2004-ben 250 ezer ember előtt zenélt az ingyenes Kapcsolat koncerten a fővárosi Felvonulási téren. Legutóbb 2022 októberében adott koncertet Magyarországon, amikor a tavasszal elhalasztott koncertjét tette át év végére.

Visszatér Magyarországra Ed Sheeran is

A brit énekes utoljára 2019-ben adott koncertet nálunk, akkor a Sziget Fesztiválon lépett fel, 2021-ben pedig az MTV EMA Hungary díjátadóján szerepelt. A július 20-ra meghirdetett koncertje az ázsiai és európai turnéja, a „+ – = ÷ x” Matemathics Tour magyarországi állomása lesz.

Lara Fabian Budapesten

Lenyűgöző showjával varázsol el minket az MVM Dome-ban, Budapest szívében Lara Fabian, április 30-án. A Je T'aime elnevezésű turné állomásai közé az utolsó pillanatban került be a magyar főváros. Az énekesnő legutóbb 2022-ben járt hazánkban, akkor a Papp László Budapest Sportaréna adott otthont fellépésének.

Music Of The Spheres turné – ismét Budapesten a Coldplay

Tizenhat év után ismét Magyarországra látogat a Coldplay, a brit zenekar megadja a módját a visszatérésnek. A Music of the Spheres turné keretében három koncertet tart a budapesti Puskás Arénában. A koncertek 2024. június 16-án, 18-án és 19-én lesznek, a hivatalos jegyértékesítés pedig 2023. június 28-án, 10 órakor kezdődik.

A legnépszerűbb magyar előadó Azariah a Puskásban

Tavaly októberben elfogytak a jegyek Azariah harmadik Puskás Arénában tartandó koncertjére. 21 éves dalszerző-énekes Azahriah, első magyar produkcióként ad önálló koncertet a Puskás Arénában. A harmadik koncert 2024. május 24-én, pénteken dübörög majd az Arénában.

Azariah a legnépszerűbb magyar előadó Forrás: INSTAGRAM.COM/AZAHRIAH_OFFICIAL/



Kétségtelen, hogy Azahriah napjaink legismertebb magyar előadója: YouTube-megtekintései a 350 milliót(!) is átlépik; Spotify-on havonta több mint 680 ezer hallgatója van; a magyar streamelők a DESH-sel közös Pullupot hallgatták meg a legtöbbször 2022-ben az NMHH hivatalos statisztikái szerint 6,5 milliószor.

A Lord of the Dance sikersorozata folytatódik. Az ír rendező és sokszoros nemzetközi díjnyertes táncművész, Michael Flatley által koreografált előadás az idei európai turné keretében május 24-én ékezik a budapesti MVM Dome-ba.

Az illúzió mesterei – hazai és nemzetközi művészek

Világhírű bűvészek és az ország legjobb illuzionistái lépnek fel egy vadonatúj műsorban. Az előző években rendezett, nagy sikerű előadássorozatok után Az Illúzió Mesterei új fellépőkkel, sosem látott műsorszámokkal térnek vissza. A nagyszabású gálaműsorban szereplő előadók nemzetközi TV showk, rangos fesztiválok és óceánjáró luxushajók rendszeres fellépői.

Las Vegas, New York, Peking, Dubai, Párizs és Monte Carlo színpadai után az Illúzió Mesterei most arra vállalkoznak, hogy a hazai közönséget is elvarázsolják a MOM Kulturális Központban márciusban.

Edith Piaf show Magyarországon

Tripla előadással plusz egy ráadással érkezik az Edit Piaf Show az Erkel Színház színpadára. A Piaf! The Show az Edith Piaf életét és karrierjét bemutató előadás, amelyet Gil Marsalla rendezett és állított össze. Az előadás eddig több mint 50 országban, 400 előadáson került színpadra és több mint egy millió jegyet adtak el világszerte.