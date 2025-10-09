Rendkívüli

„A srác egy ideig küzdött, de összeverték”– nem átlagos incidens a 4-es, 6-os történetéből

A rendőrség nyomoz.

Magyar Nemzet
Forrás: Metropol2025. 10. 09. 16:44
illusztráció Fotó: Kurucz Árpád
Annyira elszabadultak az indulatok 4-es, 6-os villamoson, hogy azt a jármű vezetője egy időre ki is állította a forgalomból hétfőn hajnalban – értesült a Metropol.

A portálnak egy utas részletezte a hétfő hajnali történéseket, aki fél öt környékén jár dolgozni. Richárdnak először az szúrt szemet, hogy üvegszilánkok hevertek a villamoson, és tiszta szemét volt a jármű. Akkor figyelt fel egy üvöltöző férfira, amikor leült egy idős férfival szemben, el is kezdtek beszélgetni. 

Láttam, amint egy 20 és egy 30 év körüli, nagyon illuminált állapotban lévő férfi egy fiatalabb férfi fölé állnak és inzultálják. A fiú csak ült és ömlött belőle a vér. Jézusom, mondom, mit csinálnak ezek. Én megmondom őszintén, ezután rögtön levettem a szájkosarat a kutyámról… Sose lehet tudni

– fejtegette Richárd. beszámolt arról is, hogy ő maga szólt rá a bántalmazókra, akik visszaszóltak neki. Nem sokkal később azonban megállt a villamos, és a vezető leszállította az utasokat a Blaha Lujza téren. A kétfős bűnbanda azonban ott sem állt le, a megállóban tovább zaklatták az embereket. A két férfi állítólag Budán szállt fel a villamosra, belenyúltak az emberek zsebébe, hogy elvegyék a pénzüket. 

 A fiatal fiúnak akkor estek neki, amikor ellenkezni kezdett velük. A srác egy ideig küzdött, de összeverték. Nem normális ez, állandóan ilyenek történnek a 4-es, 6-os villamoson!

– mondta Richárd. A Metropol úgy tudja, a történtek után a rendőrök súlyos testi sértés miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen.


