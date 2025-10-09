„A srác egy ideig küzdött, de összeverték”– nem átlagos incidens a 4-es, 6-os történetéből

– fejtegette Richárd. beszámolt arról is, hogy ő maga szólt rá a bántalmazókra, akik visszaszóltak neki. Nem sokkal később azonban megállt a villamos, és a vezető leszállította az utasokat a Blaha Lujza téren. A kétfős bűnbanda azonban ott sem állt le, a megállóban tovább zaklatták az embereket. A két férfi állítólag Budán szállt fel a villamosra, belenyúltak az emberek zsebébe, hogy elvegyék a pénzüket.

A fiatal fiúnak akkor estek neki, amikor ellenkezni kezdett velük. A srác egy ideig küzdött, de összeverték. Nem normális ez, állandóan ilyenek történnek a 4-es, 6-os villamoson!

– mondta Richárd. A Metropol úgy tudja, a történtek után a rendőrök súlyos testi sértés miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen.