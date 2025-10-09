Elfogtak a rendőrök két pocsaji lakost, akik a helyi vasútállomáson vették el három fiatal pénzét. Volt, akit megvertek, de főleg fenyegetéssel szereztek meg kisebb összegeket – írja a rendőrségi portál.
Válogatás nélkül szólítottak le járókelőket pénzért, néha meg is verte őket a 15 és 16 éves fiú
Olyan is volt, hogy csak fenyegetőztek.
Egy állomásvezető tett bejelentést a rendőrségnek vasárnap este arról, hogy két fiatalember is odament hozzá azzal, hogy kirabolták őket a vasúti megálló környékén. A rendőrök azonnal odasiettek, majd hely- és személyismeretüknek köszönhetően két órán belül azonosították és elfogták a rablásokkal gyanúsítható 15 éves és 16 éves fiúkat.
Kiderült, hogy válogatás nélkül szólítottak le járókelőket, és fenyegetéssel, egyszer pedig veréssel vettek el áldozataiktól pár ezer forintot. A bűnügyesek további egy sértettet is azonosítottak. A két fiút a rendőrök kihallgatásukat követően rablás bűntett miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság október 8-án elrendelt.
