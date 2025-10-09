Válogatás nélkül szólítottak le járókelőket pénzért, néha meg is verte őket a 15 és 16 éves fiú

Egy állomásvezető tett bejelentést a rendőrségnek vasárnap este arról, hogy két fiatalember is odament hozzá azzal, hogy kirabolták őket a vasúti megálló környékén. A rendőrök azonnal odasiettek, majd hely- és személyismeretüknek köszönhetően két órán belül azonosították és elfogták a rablásokkal gyanúsítható 15 éves és 16 éves fiúkat.