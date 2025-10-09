Pénteken észak felől hidegfronti felhőzet érkezik. A déli, délnyugati tájakon még többórás napsütésre lehet számítani, északkeleten viszont egész nap erősen felhős vagy borult maradhat az ég, és kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 16 és 21 fok között várható, de a borongósabb, csapadékosabb északkeleti tájakon pár fokkal hűvösebb is lehet.
Jelentéktelen ez, enyhe az, kicsi amaz – kiderült, milyen lesz a hétvége időjárása
Felhős idő várható a hétvégén több-kevesebb napsütéssel, a hőmérséklet csúcsértéke 20 fok körül alakul, kisebb eső előfordulhat – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Szombaton többnyire erősen felhős idő várható. Az északkeleti határ közelében eső, zápor várható, másutt legfeljebb elvétve lehet jelentéktelen csapadék. Nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérik az északnyugati szelet. A hőmérséklet kora reggel jellemzően 6 és 11, délután 16 és 21 fok között várható.
Vasárnap általában gomolyfelhős idő valószínű többórás napsütéssel, nyugaton és északkeleten lehetnek felhősebb tájak is. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az ukrán határ közelében gyenge csapadék nem kizárt. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen kísérhetik élénk lökések. A minimum általában 5 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet. A csúcsérték 16 és 21 fok között lesz.
