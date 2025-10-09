Jelentéktelen ez, enyhe az, kicsi amaz – kiderült, milyen lesz a hétvége időjárása

Vasárnap általában gomolyfelhős idő valószínű többórás napsütéssel, nyugaton és északkeleten lehetnek felhősebb tájak is. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az ukrán határ közelében gyenge csapadék nem kizárt. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen kísérhetik élénk lökések. A minimum általában 5 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet. A csúcsérték 16 és 21 fok között lesz.