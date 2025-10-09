A Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag miatt.
Ne adja oda a grízt a gyermeknek, idegen anyag kerülhet a szájába az étellel együtt
Nem nagy életbiztosítás most grízt enni.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket nyomon követik.
További Gazdaság híreink
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig
• Márka: Himmeltau
• Kiszerelés: 500 g
• Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.
• Tétel azonosító: RA25006601
• A termék eredete: Kína
• Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH
További Gazdaság híreink
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! – kérték.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Védelem az online térben is: új korszak kezdődik a magyar fogyasztóvédelemben
A fogyasztás felértékelődött, így a fogyasztók védelmének szerepe is.
A minimálbér-emelés a feleken múlik — de hány százalék lesz?
Ha a munkaadók és a munkavállalók megegyeznek, akkor a kormány azt a megállapodást elfogadja.
Kiderült, mennyi idő alatt térül meg az Otthon start egy albérlethez képest
A támogatott hitel valóban közelebb hozza a fiatalokat lakáscéljaik megvalósításához.
Kilőtt az érdeklődés a fix 3 százalékos támogatott hitelek iránt
Nagyot húzott a kormány, felbolydult a hitelpiac. Ezzel a gazdaság is jól jár.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Védelem az online térben is: új korszak kezdődik a magyar fogyasztóvédelemben
A fogyasztás felértékelődött, így a fogyasztók védelmének szerepe is.
A minimálbér-emelés a feleken múlik — de hány százalék lesz?
Ha a munkaadók és a munkavállalók megegyeznek, akkor a kormány azt a megállapodást elfogadja.
Kiderült, mennyi idő alatt térül meg az Otthon start egy albérlethez képest
A támogatott hitel valóban közelebb hozza a fiatalokat lakáscéljaik megvalósításához.
Kilőtt az érdeklődés a fix 3 százalékos támogatott hitelek iránt
Nagyot húzott a kormány, felbolydult a hitelpiac. Ezzel a gazdaság is jól jár.