Több vasúti váltót is kicserélnek Budapest–Kelenföld állomáson csütörtöktől október 30-ig, emiatt változik több elővárosi és távolsági járat menetrendje is a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Budapest–Székesfehérvár és a Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vonalon – közölte a Mávinform a honlapján.
Rájár a rúd a Fehérvár irányába közlekedőkre, autóval sem könnyű, vonattal még nehezebb lesz csütörtöktől
Az M7-es feltúrva, a vonatok összevonva.
Egyes vonatok néhány perccel korábban indulnak vagy később érkeznek, esetleg kevesebbet várakoznak a továbbindulás előtt Kelenföldön. Előfordul majd éjszakai járatok esetében az is, hogy egy-egy szakaszra pótlóbuszt indít a vasúttársaság. Azt írták, a Budapest–Győr–Hegyeshalom fővonalon a délutáni G10-es vonatok, a vasárnapi Rába interrégiók és néhány éjszakai S10-es járat menetrendje változik néhány perccel.
A Budapest–Székesfehérvár vonalon október 16-án hajnaltól 30-ig munkanapokon a martonvásári Z30-as vonatok, valamint az S36-os vonatok összevonva közlekednek a budapesti Déli pályaudvar és Tárnok között. Székesfehérvárról a fővárosba eljutni egyébként autóval is idegőrlő: az M7-es autópályán, Velence térségében új terelést építettek ki. A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható.
Ugyancsak az M7-es autópályán, de az ellenkező, főváros felé vezető oldalon, az 50-es kilométernél lévő Pákozdi pihenőhelyet lezárták.
A Budapest–Pécs vasútvonalon egyes intercityvonatok néhány perccel korábban indulnak vagy később érkeznek. Október 26-án a Pécs felől érkező Tenkes expressz csak Hárosig közlekedik, onnan pótlóbusz indul.
A Budapest–Pusztaszabolcs–Dunaújváros vasútvonalon október 16-ára virradó éjszaka több vonatnak változik a menetrendje, például a Déli pályaudvarról 0.50-kor Pusztaszabolcsra induló S40-es vonatról Hároson másik szerelvénybe kell átszállni.
„A srác egy ideig küzdött, de összeverték"– nem átlagos incidens a 4-es, 6-os történetéből
A rendőrség nyomoz.
Mélyen hallgatnak Magyar Péterék az adatbotrány ukrán érintettjeiről
Külföldi fejlesztők, eltűnt profilok és ki nem mondott felelősség – a Tisza adatbotránya körül egyre nagyobb a homály.
Magyarország segítő kezet nyújt a keresztény fiataloknak
Magyarországon tanulni lehetőséget jelent az üldözötteknek.
Válogatás nélkül szólítottak le járókelőket pénzért, néha meg is verte őket a 15 és 16 éves fiú
Olyan is volt, hogy csak fenyegetőztek.
