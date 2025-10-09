Rájár a rúd a Fehérvár irányába közlekedőkre, autóval sem könnyű, vonattal még nehezebb lesz csütörtöktől

Egyes vonatok néhány perccel korábban indulnak vagy később érkeznek, esetleg kevesebbet várakoznak a továbbindulás előtt Kelenföldön. Előfordul majd éjszakai járatok esetében az is, hogy egy-egy szakaszra pótlóbuszt indít a vasúttársaság. Azt írták, a Budapest–Győr–Hegyeshalom fővonalon a délutáni G10-es vonatok, a vasárnapi Rába interrégiók és néhány éjszakai S10-es járat menetrendje változik néhány perccel.

A Budapest–Székesfehérvár vonalon október 16-án hajnaltól 30-ig munkanapokon a martonvásári Z30-as vonatok, valamint az S36-os vonatok összevonva közlekednek a budapesti Déli pályaudvar és Tárnok között. Székesfehérvárról a fővárosba eljutni egyébként autóval is idegőrlő: az M7-es autópályán, Velence térségében új terelést építettek ki. A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható.

Ugyancsak az M7-es autópályán, de az ellenkező, főváros felé vezető oldalon, az 50-es kilométernél lévő Pákozdi pihenőhelyet lezárták.