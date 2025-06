Ideje volt a szigorításnak: a fiatalok ötöde fogyaszt naponta energiaitalt

Riasztó trendekre figyelmeztet az Ifjúságkutató Intézet új felmérése: a 15–34 évesek körében készült, 5000 fős reprezentatív mintán alapuló kutatás szerint az energiaital-fogyasztás a fiatalok körében soha nem látott szintet ért el.

A naponta energiaitalt fogyasztók aránya 2012-höz képest hatszorosára nőtt: akkor még csak 3 százalékuk élt vele, 2024-ben már 18 százalék.

A legérintettebb csoportok közé a 15–19 évesek (22 százalék), a községekben élők (23 százalék), valamint az érettségi nélküli végzettséggel rendelkezők (24 százalék) tartoznak.

Szigorítások: már tilos, és még inkább az lesz

A kormány 2024 áprilisától a fiatalkorúak egészségének védelme érdekében megtiltotta az energiaitalok árusítását az oktatási intézmények 200 méteres körzetében. A szabályozás nemcsak az iskolai büfékben és automatákban, hanem a környező üzletekben is tiltja a koffeintartalmú italok forgalmazását. A korlátozások azonban itt nem értek véget: már életbe lépett az a szabályozás is, amely megtiltja a 18 éven aluliak számára az energiaital vásárlását. A rendelkezés értelmében

a fiatalkorúakat sem kiszolgálni, sem számukra ilyen terméket vásárolni nem lehet.

A törvényi szigorítás célja, hogy megakadályozza az energiaital-fogyasztásból fakadó egészségi problémákat, mint például az alvászavar, szívritmuszavar és koffeinfüggőség, amelyek a kutatások szerint egyre több fiatalt érintenek.

Megtorpant a dohányzás visszaszorulása

A dohányzás visszaszorítása terén az elmúlt két évtized során mérhető eredményeket sikerült elérni, ám a legfrissebb adatok szerint ez a tendencia is megtorpant. Míg 2020-ban a 15–29 évesek 17 százaléka dohányzott naponta, 2024-re ez 19 százalékra nőtt. A 30–34 évesek körében ennél is rosszabb a helyzet: 25 százalékuk napi dohányos. Eközben új típusú dohánytermékek is egyre inkább elterjednek:

a fiatalok 10 százaléka legalább hetente használ e-cigarettát, de már a snüssz és az Elf Bar is megjelent köreikben,

igaz, ezek elterjedtsége még alacsonyabb.

Az alkoholfogyasztás stagnál, a drogok elérhetők

Az alkoholfogyasztás terén nem történt érdemi változás: a fiatalok körülbelül 10 százaléka legalább hetente iszik alkoholt. Ugyanakkor aggasztó adat, hogy a 15–29 évesek 30 százaléka úgy nyilatkozott: ha akarná, könnyen hozzájutna kábítószerekhez. Ez az arány 2016 óta alig csökkent.

A fiatalok saját megítélésük szerint is veszélyben érzik korosztályukat:

68 százalékuk a kábítószerek elleni szigorúbb fellépés híve,

és nem támogatják a drogok legalizálását.

Szakértők szerint szükség van a szabályozásra

A fiatalok egészségét érintő negatív trendek miatt a szakemberek szerint elengedhetetlen a további szigorítás. Az Ifjúságkutató Intézet közleménye is hangsúlyozza, hogy a friss adatok alapján nem lehetünk optimisták, a kormányzati lépésekre igenis szükség van.

Az energiaital-tilalom mellett több szakmai szervezet régóta sürgeti a dohánytermékekhez hasonló, szigorúbb szabályozást az élénkítő italok esetében is, különösen a fiatalokat célzó marketing visszaszorítására.