Elhagyatottan pusztul Belgrádban a legendás magyar gőzmozdony + videó

Miután bemutatta Tito híres, luxuskivitelű Kék vonatát, újabb epizóddal jelentkezik Szerbiából a Gehilio’s Garage videócsatorna Magyarok a világ körül sorozata. Ezúttal a legendás, nálunk 424-es néven (Jugoszláviába pedig JZ 11-esként) exportált gőzmozdony egyik szebb napokat látott, de legalább a szétvágás elől megmenekült példányát mutatják be, amely a 2018-ban bezárt Belgrád főpályaudvar mellett, építkezésektől körülvéve álldogál, már 1984 óta. Az eredeti tervek szerint évekkel ezelőtt a múzeummá alakuló pályaudvar másik részéhez vitték volna, de az egykor a Tito-vonatot mozgató kék gőzös még a régi helyén küzd az időjárás elemeivel és a vandálokkal. Íme, a mozdony sztorija: