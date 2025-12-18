Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország számára nem járható út, hogy közös hitelből finanszírozzuk Ukrajnát

gőzmozdonyGehilio’s GaragevasúttörténetSzerbia

Elhagyatottan pusztul Belgrádban a legendás magyar gőzmozdony + videó

A végleg bezárt főpályaudvar szomszédságában a nálunk 424-esként ismert „Bivaly” egyik példánya árválkodik.

2025. 12. 18. 9:21
Így nézett ki a belgrádi gőzmozdony, amikor még jobb állapotban volt. Fotó: Wikipedia/Srđan Popović
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután bemutatta Tito híres, luxuskivitelű Kék vonatát, újabb epizóddal jelentkezik Szerbiából a Gehilio’s Garage videócsatorna Magyarok a világ körül sorozata. Ezúttal a legendás, nálunk 424-es néven (Jugoszláviába pedig JZ 11-esként) exportált gőzmozdony egyik szebb napokat látott, de legalább a szétvágás elől megmenekült példányát mutatják be, amely a 2018-ban bezárt Belgrád főpályaudvar mellett, építkezésektől körülvéve álldogál, már 1984 óta. Az eredeti tervek szerint évekkel ezelőtt a múzeummá alakuló pályaudvar másik részéhez vitték volna, de az egykor a Tito-vonatot mozgató kék gőzös még a régi helyén küzd az időjárás elemeivel és a vandálokkal. Íme, a mozdony sztorija:

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekbaloldal

Hogyan fordult meg a baloldal és a jobboldal viszonya a háborúhoz?

Pozsonyi Ádám avatarja

Korunkban az a jó, hogy voltaképp bárki mondhat bármit. Ez a teljes szabadság kora.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu