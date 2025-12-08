JugoszláviakülönvonatvideóGehilio's GarageJoszip Broz Tito

Így fest napjainkban a híres kommunista diktátor különvonata + videó

Jugoszlávia egykori ura, Tito egyenlőséget hirdetett, miközben imádta a luxust. Íme, a Kék vonat belülről.

2025. 12. 08. 14:52
Fotó: Gehilio's Garage
Boszniában kezdte a Magyarok a világ körül videósorozat forgatását a Gehilio’s Garage stábja, ahol egy máig naponta használt Ganz motorvonatot és egy szénbánya különleges miliőjét mutatták be, majd Szerbia felé vették az irányt. Itt a „különutas” kommunista diktátor, Josip Broz Tito híres különvonatát vették szemügyre, melyen több más külföldi híresség mellett II. Erzsébet angol királynő is utazott.

Fotó: Gehilio's Garage

Igazán fényűző atmoszféra jellemezte ezeket a vasúti kocsikat, ami nem csoda, hiszen Jugoszlávia egykori első embere imádta a luxust – erről a rezidenciái mellett autógyűjteménye, illetve egykori jachtja, a nemrég felújított Galeb is tanúskodik. De mi köze a Kék vonatnak a magyar járműiparhoz? Nos, a megoldást a szerelvényt húzó mozdonyok jelentik, melyeket szintén megismerhet a videóból.

 


 

