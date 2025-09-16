Továbbra sem tud autót gyártani a Jaguar Land Rover egy kibertámadás miatt

Legkorábban szeptember 24-én indulhat újra a Jaguar Land Rover autógyártása, erősítette meg a vállalat egy hivatalos közleményben.

Az indiai Tata tulajdonában lévő brit autógyártót szeptember 1-jén érte hekkertámadás,

és még mindig a számítógépes rendszereinek újjáépítésén dolgozik. Az a csoport vállalta a felelősséget a támadásért, amely az év elején megtámadta a Marks & Spencer ruhaipari vállalatot is.

Forrás: Jaguar Land Rover

A kibertámadás a cég összes globális üzemében termelésleállásokhoz vezetett, problémákat okozott az alkatrészrendelésben, és megbénította a kiskereskedőket.

Akár napi ötmillió fontba (2,2 milliárd forintba) is kerülhet a leállás a cégnek,

mondta David Bailey közgazdaságtan professzor az angol Autocar szaklapnak.

A mai az első alkalom a támadás óta, hogy a cég bejelentett egy ütemtervet a probléma megoldására. „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minimalizáljuk az ügyfelekre, beszállítókra és partnerekre gyakorolt hatásokat, miközben a biztonságot és az adatvédelem legmagasabb szintjét tartjuk szem előtt” – áll a cég friss közleményében.

Forrás: Jaguar Land Rover

A kibertámadás óta a gyár alkalmazottainak többsége nem dolgozott. Úgy tudni, hogy az autógyártó vezetői ma miniszterekkel találkoznak, hogy megvitassák a dolgozók támogatási intézkedéseit – ami várhatóan egy fizetés nélküli szabadságolási rendszert is magában foglal, hasonlóan a Covid-járvány idején alkalmazott rendszerhez. Ez azt jelentené, hogy

a brit kormány támogathatná a munkavállalók fizetését, amíg azok nem tudnak dolgozni.

– Ma tájékoztattuk kollégáinkat, beszállítóinkat és partnereinket arról, hogy a jelenlegi termelési szünetet meghosszabbítottuk 2025. szeptember 24., szerdáig. Ezt a döntést azért hoztuk meg, mert a kibertámadás részletes kivizsgálása továbbra is folyamatban van, valamint a globális működésünk fokozatos és ellenőrzött újraindításának különböző szakaszait kell mérlegeljük, ami időt vesz igénybe. Nagyon sajnáljuk, hogy az incidens továbbra is fennakadásokat okoz, és a vizsgálat előrehaladtával folyamatosan tájékoztatni fogunk minden érintettet – nyilatkozta a cég szóvivője.