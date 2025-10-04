Kocsis Máté: Országos találkozót tartanak az álhírgyártók és az uszítók

– Juhász Péterék holnap megtartják az álhírgyártók és uszítók országos találkozóját – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője szerint ott azonban válaszolniuk kell végre a nagy kérdésre ország-világ előtt.

Fotó: MTI/Kacsúr Tamás

Ha valóban volt bizonyítékuk, és volt informátoruk egy pedofil bűncselekményről, akkor miért nem tettek feljelentést?

– tette fel a kézenfekvő kérdést a frakcióvezető. Majd rámutatott: Látó János nem tett feljelentést, amikor az állítólagos érintettek elmesélték neki a történetet, sem pedig Juhász Péter, amikor a tudomására jutott.

Miért?

– tette fel az újabb lényeges kérdést Kocsis Máté. Hozzátette: elég a süketelésből és vádaskodásból! Elég a gyűlöletkeltő tüntetésekből! Elég az uszításból!

– Juhász Péterék legkésőbb holnap 14 óráig hozzák nyilvánosságra az összes bizonyítékot! – szólított fel a frakcióvezető. Hozzátette: