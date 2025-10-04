pedofíliabizonyítéklejáratásbűncselekményhazugság

Kocsis Máté: Országos találkozót tartanak az álhírgyártók és az uszítók

Most a baloldalnak kell bizonyítania, hogy nem mentegetik a pedofilokat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 14:29
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Juhász Péterék holnap megtartják az álhírgyártók és uszítók országos találkozóját – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője szerint ott azonban válaszolniuk kell végre a nagy kérdésre ország-világ előtt.

Dombóvár, 2024. november 26. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárás dombóvári állomásán tartott lakossági fórumon 2024. november 26-án. MTI/Kacsúr Tamás
Fotó: MTI/Kacsúr Tamás

Ha valóban volt bizonyítékuk, és volt informátoruk egy pedofil bűncselekményről, akkor miért nem tettek feljelentést?

– tette fel a kézenfekvő kérdést a frakcióvezető. Majd rámutatott: Látó János nem tett feljelentést, amikor az állítólagos érintettek elmesélték neki a történetet, sem pedig Juhász Péter, amikor a tudomására jutott.

Miért?

– tette fel az újabb lényeges kérdést Kocsis Máté. Hozzátette: elég a süketelésből és vádaskodásból! Elég a gyűlöletkeltő tüntetésekből! Elég az uszításból!

– Juhász Péterék legkésőbb holnap 14 óráig hozzák nyilvánosságra az összes bizonyítékot! – szólított fel a frakcióvezető. Hozzátette: 

ha nem teszik, azzal maguk válnak pedofilmentegetővé.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

add-square Lejárató kampányt indított a baloldal

Nem hagyta szó nélkül Juhász Péter trágárkodását Kocsis Máté

Lejárató kampányt indított a baloldal 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Borbély Zsolt Attila
idezojelekDobrev Klára

Vegytiszta nemzetárulás

Borbély Zsolt Attila avatarja

Oldódjon fel a magyar szuverenitás egy emberellenes államszövetségben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu