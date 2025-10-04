Kocsis Máté elmondta mit kéne kérdezni az álhírgyáros, nő- és cigánygyűlölő, embereket lebüdösöző Tisza-rajongótól

Puzsér Róberthez fordult közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője a vasárnapi tüntetéssel kapcsolatban írt a balos véleményvezérnek.

A frakcióvezető a posztban köszönetet mondott Puzsérnak, hogy a rendezvényen fellépteti Látó Jánost is, a „Zsolt bácsi” karakter kitalálóját, álhírgyárost, nő- és cigánygyűlölőt, embereket lebüdösözőt, Tisza-rajongót, aki agysorvadásos betegeknek agyat növeszt a youtubon keresztül a nappalijából, csontrögzítő platinákat imádkozik ki az emberekből, amiről orvosi zárójelentést is kiad, és aki – saját állítása szerint – olykor sírás közben kínaiul is beszélni kezd, bár nem tud.

Kocsi Máté tudatta azt is:

Látó Jánosnak nem csak a történetei hamisak, hanem a neve is. Valójában Lázok Jánosnak hívják, amit azért változtatott meg, mert az Ószövetségben a prófétát „látónak” is fordítják, és ő prófétának is gondolja magát.

A frakcióvezető egyébként azért fordult Puzsérhoz mert szeretné, ha a megmondóember a vasárnapi uszító és gyűlölködő ankéton megkérdezné Látó Jánost és Juhász Pétert az ország gondolkodó részének nevében, hogy

ha bizonyítékuk és informálóik voltak egy súlyos pedofil ügyben, akkor miért nem tettek feljelentést?

Kocsis Máté emlékeztet: Látó János nem tett feljelenést, amikor az állítólagos áldozatok elmesélték neki, pedig az egyetlen helyes viselkedés ez lett volna. De Juhász Péter sem tett, pedig hetek óta tényként állítja a történteket.

Juhász Pétertől és Látó Jánostól is válaszokra van szükség, Puzsér Róbert felteheti nekik. (Forrás: MW)

A fideszes politikus felívta arra is a figyelmet, hogy Puzsér Róbert Kocsis Mátéra hivatkozva írta azt, hogy a Juhász Péternél történt házkutatás kifejezetten a frakcióvezetőáltal ígért megtorlás szándékával történt.

Túlértékel. A valóság az, hogy Juhász Péter hetek óta egy súlyos pedofil üggyel házal a nyilvánosságban, híresztel, bizonyítékokat emleget, de azokat nem mutatja be, feljelentést nem tesz

– írta Kocsis Máté. Közölte, Ilyen bűncselekmények kapcsán a hatóságoknak kötelességük nyomozást indítani, bizonyítékokat beszerezni, Juhászt pedig, mint kiemelt tanút meg kell hallgatniuk. A frakcióvezető szerint egyébként Juhász Pétert szabadságáért csak ravaszkodás miatt aggódik Puzsér Róbert, hiszen tisztában van vele, hogy csak egy tanúkihallgatás történt.

Gyanítom, hogy nem véletlenül, hanem szándékosan hergelik az embereket, ahogy Juhász is csak együttérző lájkokért hősködik a semmire, kifejezetten élvezi az áldozatpózt, ön meg hagyja, közben pedig megfélemlítésről beszél

– véli Kocsis Máté, aki megkérte Puzsért, hogy vesse latba befolyását, kérje meg Juhászt és Látót, hogy holnap 14 óráig hozzanak nyilvánosságra minden bizonyítékot, ami csak rendelkezésükre áll. Mint megírtuk, erre a frakcióvezető már korábban felszólította őket.