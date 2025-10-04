Tarr ZoltánOrbán ViktorTiszaagráriumiskola

Így értékelte Orbán Viktor Tarr Zoltán újabb igazságbeszédét + videó

Meg van rendülve az ellenfél, sportszerű ember ilyenkor már nem üt rá kettőt-hármat – mondta Orbán Viktor arra reagálva, hogy a Tisza politikusai be akarják zárni a kórházakat, kevesebb iskolát akarnak, át akarják adni az agrárpiacot az ukránoknak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 16:16
Árad a Tisza, elvitte a víz, nem kell ilyenkor már sorozni – fogalmazott Orbán Viktor arra reagálva, hogy egy újabb felvételen a Tisza alelnöke az egészségügy, az iskolák, az agrárium, valamint a tömegközlekedési rendszer átalakításáról beszélt. 

A miniszterelnök Nagy Elekkel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott sajtótájékoztatón Tarr Zoltán, a Tisza EP-képviselőjének szavaira azt mondta, „amikor nem tudok éjszaka időben elaludni, mert forog a fejem, vagy más bajom van, akkor futballmeccseket vagy bokszmeccseket szoktam nézni.”  – Tegnap este, amikor a kerekek nem lassultak le, találtam egy videót, ami Mike Tyson hét legnagyobb kiütéséről szólt. 

A legtöbb olyan, hogy van egy megrendítő ütés, védtelen marad az ellenfél, még kettőt rásoroznak és összeomlik

 – mondta a kormányfő. Úgy fogalmazott, nem szép látvány, de a Tisza ilyen. – Be akarnak zárni kórházakat, kevesebb iskolát akarnak, át akarják adni az ukránoknak az agrárpiacot, mondván, hogy nem vagyunk elég jók. Ezek mind szamárságok. Meg van rendülve az ellenfél, sportszerű ember ilyenkor már nem üt rá kettőt, hármat. 

Árad a Tisza, elvitte a víz, nem kell ilyenkor már sorozni

 – fogalmazott Orbán Viktor.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

