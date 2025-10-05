  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Botrányvideó: drogozáson kaphatták Puzsér Róbertet a tüntetése előtt + videó
Puzsér Róbertjogvédelmidrog

Botrányvideó: drogozáson kaphatták Puzsér Róbertet a tüntetése előtt + videó

A világhálót bejárta egy felvétel, amelyen állítólag Puzsér Róbert látható, amint egy parkolóban kábítószert fogyaszt a vasárnapi tüntetés szervezése közben. A Magyarságért nevű Facebook-oldal szerint a jogvédelmi köntösbe bújtatott demonstráció szervezője az Inga kávézó mögött, az Aldi parkolójában szippantott a kezére szórt kokainból. A videót állítólag egy informátor készítette, aki eredetileg maga is felszólalt volna az eseményen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 15:26
Puzsér Róbert, drog, kokain
Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világhálón keringő felvétel szerint úgy tűnik, hogy Puzsér Róbert valamilyen kábítószerrel készül egy parkolóban a mai tüntetésre. A Magyarságért nevű Facebook-oldal bejegyzése szerint a felvételen az látható, amint Puzsér Róbert az Inga mögött, az Aldi áruház parkolójában szippantgat a kezére szórt kokainból. Az oldal üzemeltetői szerint a videót olyasvalaki küldte el nekik, aki szintén felszólalt volna a Puzsér által vasárnap délutánra szervezett tüntetésen, csakhogy nem tetszett neki, hogy a jogvédelmi köntösbe bújtatott demonstráció fő szervezője többször is (megint csak: állítása szerint) drogos befolyásoltság alatt próbált neki eligazítást tartani.

Miközben már drog hatása alatt érkezett meg, informátorunk szerint többen hangot adtak annak, milyen felelőtlen dolog ez Puzsértól, hiszen épp egy olyan tüntetést szervez, amit jogvédelemmel öntöttek le, felvették a mázát annak, hogy ők a megtestesült erkölcs. Informátorunk ekkor döntötte el, felvételeket készít arról, hogy az Inga kávézó mögött az Aldi-parkolóban kólázik

 – írja a Magyarságért Facebook-csoport bejegyzésében.

A felvételt mindenki megtekintheti, és ez alapján eldöntheti, mit csinált valójában Puzsér:

Mint ismert, Puzsér Róbert és néhány ismert ellenzéki aktivista vasárnapra tüntetést szervezett Juhász Péter mellett, akinél a héten házkutatást tartott az ügyészség. A demonstráció célja látszólag a „szabadság védelme”, valójában azonban annak a politikusnak az igazolása, aki a Szőlő utcai pedofilvádakhoz köthető álhírkampány egyik kulcsszereplője. 


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Lejárató kampányt indított a baloldal

Tanúvallomást tehet egyáltalán az álhírbotrány félőrült prédikátora?

Lejárató kampányt indított a baloldal 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekMagyar Péter

Csodára várva: agyhalottakból zseniket, büdösszájúakból Jézus-illatúakat varázsolnak Puzsérék

Néző László avatarja

Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu