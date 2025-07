Megalázták a szépséget, botrányhőse nélkül is menetel a címvédő

Péntek este a harmadik negyeddöntőt játszották a Svájcban zajló női labdarúgó Európa-bajnokságon. A csütörtöki Anglia-Svédország mérkőzés is adott beszédtémát, hiszen a büntetőpárbajban 14 kísérletből kilenc is kimaradt. A pénteki Svájc–Spanyolország mérkőzés pedig azért volt érdekes, vajon a torna során eddig mellőzött Alisha Lehmann vajon kap-e lehetőséget a vb-címvédő spanyolok ellen, akiknél nem került be a keretbe a Rubiales-afférben elhíresült Jenni Hermosó.

Spanyolország Jenni Hermoso nélkül is simán túllépett Svájcon a női labdarúgó Eb negyeddöntőjében. A házigazdánál Alisha Lehmann csak néhány percet kapott (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Komoly felindulást váltott ki, amikor Montse Tome, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya június 11-én kihirdette az Eb-keretét és abból kihagyta Jenni Hermosót.

Vannak jobbak Jenni Hermosónál

– Értem, hogy Jenni fontos játékos. Az év elején beszéltem vele a helyzetéről, és ugyanazt a munkát végeztük el vele, mint mindenki mással. Értékeltük a Tigresben nyújtott teljesítményét, beszéltünk az edzőjével is, de az ő posztján ott van Patri [Guijarro], Aitana [Bonmatí], Alexia [Putellas], Maite [Zubieta], Vicky [López], sőt akár Mariona [Caldentey] vagy [Claudia] Pina is bevethető. Nehéz kiválasztani 23 játékost, de mi professzionálisan végezzük a munkánkat, és végül ez lett a döntésünk – indokolta a döntését Montse Tome, halvány utalást sem téve arra, hogy a Rubiales-afférban a társak által is egy emberként támogatott Jenni Hermosó kimaradásának lenne bármi köze az ügyéhez.

A svájci kedélyeket pedig Alisha Lehmann borzolta. A 26 éves játékos a női labdarúgás egyik legismertebb alakja, igaz, elsősorban a bájos kinézeténem köszönhetően, de azért játékosként is meghatározó. Csupán 19 évesen, 2018-ban a Premier League-ben igazolt, tavaly nyáron pedig a Juventus szerződtette, s a svájci válogatottban is már 61 mérkőzésen szerepelt, az Európa-bajnokságon azonban epizódszerepre kényszerült, a csoportkörben alig játszott:

Norvégia ellen (svájci szemszögből (1-2)egyetlen percet sem kapott.

Izland ellen (2-0) megint csak végig a kispadot koptatta.

Finnország ellen (1-1) csereként a 82. percben állt be.

Spanyolország–Svájc: Alisha Lehmann csupán időhúzó csere volt

Ennek dacára Alisha Lehmann népszersűge továbbra is az egekben volt, az Európa-bajnokság mezőnyéből egyedül őt őrzi testőr. A fociszépség a pályán Spanyolország ellen sem alkotott nagyot. Sőt inkább megalázó volt, hogy Pia Sundhage szövetségi kapitány csupán a 90. percben küldte pályára. Akkor ugyanis Spanyolország már 2-0-ra vezetett, ami maradt is a végeredmény.

Alisha Lehmann kényszeredett mosollyal búcsúzik a hazai közönségtől a Spanyolország-Svájc negyeddöntő után a női labdarúgó Eb-n (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

A spanyol fölényről árulkodik az is, hogy a vb-címvédő az első félidőben büntetőt hibázott, majd volt egy kapufás lövése is. A folytatásban a svájciakat még kétszer a kapufa mentette meg a góltól, aztán a 66. percben vezetést szereztek a spanyolok. Öt perccel később pedig Claudia Pina végleg eldöntötte a továbbjutás kérdését. A hajrában a spanyolok még egy tizenegyest kihagytak, míg a svájciak egy kiállítás miatt emberhátrányba kerültek. Akár kiütés is lehetett volna a vég.

Női labdarúgó Eb, negyeddöntő

Spanyolország–Svájc 2-0

Korábban:

Olaszország–Norvégia 2-1

Anglia–Svédország 2-2 - 11-esekkel 3-2

Franciaország–Németország, szombat, 21.00

A Spanyolország–Svájc mérkőzés összefoglalója: