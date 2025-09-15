Rendkívüli

A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

FCSBFK CsíkszeredaGigi Becaliromán fociromán bajnokság

Magyarellenes rigmusok és kórházban zárult este a Csíkszereda román bajnok elleni meccsén

A román labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában az újonc Csíkszereda 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán a címvédő FCSB-vel. A bukarestieknél elégedetlenül, az erdélyieknél boldogan értékeltek a lefújást követően.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 5:35
Pontot szerzett a FCSB ellen a Csíkszereda (Fotó: sport.szekelyhon.ro/Pinti Attila)
A Csíkszereda a nyitófordulóban elért döntetlen után sorozatban öt mérkőzést veszített el a román bajnokságban, a FCSB elleni mérkőzést pedig két ponttal az utolsó előtti helyről várta. A címvédő bukarestiek sem voltak sokkal jobb formában: mindössze egyszer nyertek és a BL-selejtezőből is kiestek. A székelyföldi és a fővárosi együttes ilyen előjelekkel várta a vasárnap esti összecsapást, amely összességében békésen telt a szurkolók között. Igaz, a román sajtó sem tagadta, hogy a félidőben több FCSB-drukker is magyarellenes rigmusokat skandált, majd csend lett, amikor egy lelátón összeesett néző orvosi ápolásra szorult, mielőtt kórházba szállították.

A Csíkszereda és az FCSB 1-1-es döntetlenre zárt a román bajnokságban
A Csíkszereda és az FCSB 1-1-es döntetlenre zárt a román bajnokságban (Fotó: fkcsikszereda.ro)

Ami a mérkőzés történéseit illeti, a több helyzetet kidolgozó FCSB Malcom Edjouma 55. percben szerzett góljával előnybe került, de a 81. percben Alexandru Pantea öngóljának köszönhetően a magyarokat képviselő Csíkszereda egyenlített, és végül pontot is mentett. A magyar színekben szereplő játékosok közül a hazaiak csapatában Hegedűs János, Pászka Loránd, Szabó Bálint és Végh Bence is kezdett, mellettük Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton és Szalay Szabolcs pedig csereként állt be.

A Csíkszereda edzője elégedett, az FCSB tulajdonosa nem

– Az előzetes elemzésnek megfelelően alakult a ma esti játék, feltérképzetük az ellenfél erősségeit, sikerült rájuk erőltetni a magas letámadásunkat, nem engedtük, hogy sokat birtokolják a labdát. Ezért sok felrúgott labdával játszottak, és amikor mégis tudtak labdát birtokolni, akkor kompaktan tudtunk védekezni ellenük, kevés területet hagytunk nekik, ami biztató számunkra. 

Egy fegyelmezett, jó csapat voltunk ma este, összességében elégedett vagyok az eredménnyel

nyilatkozta az erdélyi együttes vezetőedzője, Ilyés Róbert a találkozót követő sajtótájékoztatón.

A kilenc fordulót követően hétpontos bukaresti klub tulajdonosa, Gigi Becali a lefújás után lemondóan értékelt, a mondatai alapján ezt az idényt már elvesztegette a válságban lévő FCSB, és a hatcsapatos felsőházba jutásra is egyre kevesebb esélyt lát. A játékosokon is ez érződött, a fejüket lehajtva sétáltak ki a szurkolóikhoz, akik nem is dicsérték meg őket az újabb pontvesztésért. A középpályás, Mihai Lixandru utólag arról beszélt, hogy az edzéseken minden kiválónak tűnik, a tétmeccseken azonban nem tud jól játszani a rekordbajnok.

Az immáron hárompontos csíkszeredaiak legközelebb jövő hétfőn, az utolsó helyezett és szintén bukaresti Metaloglobus ellen lépnek pályára saját közönségük előtt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Nógrádi György
idezojelekUSA

Nógrádi György: Sehol nem csökkenő feszültségek

Nógrádi György avatarja

Az elmúlt hét eseményei – Jelenleg Moszkva és Kijev közvetlen kétoldalú párbeszéde gyakorlatilag kizárt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

