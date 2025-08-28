A magyar válogatott futballista öt gólja történelmi sikert ért, edzője mégis kritizált

A Csíkszereda újoncként szerepel a román bajnokságban, de eddig nem alakult jól az idénye, ugyanis az első fordulóban elért döntetlen óta sorozatban öt vereséget szenvedett a csapat, amely ezzel a tabella utolsó helyén áll. A magyarokat képviselő és rájuk is építő együttes szerdán a Román Kupa selejtezőjének utolsó fordulójában igyekezett javítani, méghozzá a másodosztályban veretlen Voluntari otthonában. A 2017-ben licenchiány miatt az Európa-ligából kizárt, tartalékosan felálló hazaiak ellen sikerült is nyernie a Csíkszeredának, és nem is akárhogyan. A nyolcszoros magyar válogatott Eppel Márton öt gólt szerzett a 8-1-es sikerrel zárult találkozón, mellette Ferenczi János is betalált a magyar játékosok közül.

Eppel Márton ötször, a Csíkszereda nyolcszor volt eredményes a Voluntari elleni Román Kupa-selejtezőn (Fotó: fkcsikszereda.ro)

Eppel Márton és Ferenczi János is idén nyáron igazolt Csíkszeredára az NB I-ből – előbbi a Nyíregyháza, míg utóbbi a Debrecen együttesétől távozott. Mindketten szerdán szerezték meg az első góljukat új csapatukban, Eppel rögtön ötször volt eredményes.