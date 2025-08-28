Rendkívüli

Már a Fradiról is álhírt kezdtek terjeszteni a tiszások, Magyar Péter egyből rácsapott

mesterötösFK CsíkszeredaEppel MártonFerenczi János

A magyar válogatott futballista öt gólja történelmi sikert ért, edzője mégis kritizált

A román labdarúgó-élvonalban szereplő Csíkszereda 8-1-es győzelemmel jutott tovább a Román Kupa csoportkörébe. A selejtező utolsó fordulójában a Csíkszereda magyar játékosa, Eppel Márton mesterötöst szerzett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 8:35
Eppel Márton korábban nyolcszor szerepelt a magyar válogatottban (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Csíkszereda újoncként szerepel a román bajnokságban, de eddig nem alakult jól az idénye, ugyanis az első fordulóban elért döntetlen óta sorozatban öt vereséget szenvedett a csapat, amely ezzel a tabella utolsó helyén áll. A magyarokat képviselő és rájuk is építő együttes szerdán a Román Kupa selejtezőjének utolsó fordulójában igyekezett javítani, méghozzá a másodosztályban veretlen Voluntari otthonában. A 2017-ben licenchiány miatt az Európa-ligából kizárt, tartalékosan felálló hazaiak ellen sikerült is nyernie a Csíkszeredának, és nem is akárhogyan. A nyolcszoros magyar válogatott Eppel Márton öt gólt szerzett a 8-1-es sikerrel zárult találkozón, mellette Ferenczi János is betalált a magyar játékosok közül.

Eppel Márton ötször, a Csíkszereda nyolcszor volt eredményes a Voluntari elleni Román Kupa-selejtezőn
Eppel Márton ötször, a Csíkszereda nyolcszor volt eredményes a Voluntari elleni Román Kupa-selejtezőn (Fotó: fkcsikszereda.ro)

Eppel Márton mesterötössel bizonyított a Csíkszereda Román Kupa-meccsén

Eppel Márton és Ferenczi János is idén nyáron igazolt Csíkszeredára az NB I-ből – előbbi a Nyíregyháza, míg utóbbi a Debrecen együttesétől távozott. Mindketten szerdán szerezték meg az első góljukat új csapatukban, Eppel rögtön ötször volt eredményes.

Az erdélyi együttes hétfőn az Otelul Galati elleni hazai mérkőzéssel folytatja a román bajnokságot, a Csíkszereda vezetőedzője reményét fejezte ki az ottani hasonló gólzáporban.

– Kellettek a támadóknak a gólok, örvendek, hogy sokat sikerült rúgniuk, de talán jobb lett volna, ha ezekből hagyunk hétfőre is, az Otelul elleni mérkőzés számunkra sokkal fontosabb lesz. Remélem, hogy maradt még akkorra is a gólokból. 

Bosszant viszont, hogy egy saját pontrúgás utáni kontrából gólt kaptunk, szerettem volna, ha kapott gól nélkül le tudjuk hozni a mérkőzést

értékelt Ilyés Róbert vezetőedző a lefújás után.

A Transfermarkt adatai szerint a szerdai 8-1-es siker a Csíkszereda történetének legnagyobb különbségű győzelmét jelenti. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekDonald Trump

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

Sümeghi Lóránt avatarja

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu