A Kerkezt is szidó Carragher felháborító állítása miatt áll a bál, Szoboszlai is üzenetet kapott

A magyar válogatott balhátvéd, Kerkez Milos műesésért sárga lapot kapott a Burnley–Liverpool Premier League-mérkőzés első félidejének közepén, és onnantól a hazai szurkolók kifütyülték őt . Arne Slot vezetőedző úgy döntött, már a 38. percben lecseréli Kerkezt, elsősorban azért, hogy ne állítsák ki őt. A találkozót végül egy hosszabbításban szerzett tizenegyesgóllal a Liverpool nyerte 1-0-ra – a büntetőt Hannibal Medzsbrí kezezéséért ítélte meg a játékvezető. A Vörösök egykori védője, Jamie Carragher szakértőként súlyos kritikákkal illette Kerkezt, ám még ennél is keményebb volt a Burnley játékosával szemben.

Kerkez Milost korán lecserélték a Burnley–Liverpool meccsen, Jamie Carragher rajta kívül Hannibal Medzsbrít is kritizálta (Fotó: PA Wire/Richard Sellers)

Kerkez és Medzsbrí is megkapta a magáét Carraghertől

Miközben játékostársai igyekeztek vigasztalni a tunéziai válogatott középpályást, Carragher már nem volt ilyen kíméletes a 22 éves futballistával szemben.

Agyhalott. Ez egy őrült pillanat volt. Mégis mit művelt?!

– mondta Jamie Carragher élő adásban a lentebb látható jelenetsorról.

A közösségi médiában rengetegen vélték úgy, hogy a Liverpool-legenda véleménye felháborító, nem televíziós szakértőhöz méltó, és ezek után ki kéne tiltani őt a Sky Sports stúdiójából.

Frimpong véleménye Szoboszlai Dominikról

Hannibal Medzsbrí kezére a sérüléséből felépült Jeremie Frimpong rúgta rá a labdát, a védőt az elmúlt találkozókon Szoboszlai Dominik helyettesítette jobbhátvédként. Frimpong az újabb győzelem után magyar csapattársáról beszélt: –

Dom minden poszton képes jól játszani, energikus. A jó játékosok bárhol tudnak remekelni, és ő jó játékos

– mondta a Spíler TV-nek a 87. percben becserélt holland játékos.

A közösségi oldalán Szoboszlai is üzent a lefújást követően, a fényképek mellé ezt írta a magyar válogatott csapatkapitánya: – Vissza a PL-be, egy győzelemmel az úton.

A Liverpool legközelebb szerdán a BL-alapszakasz első fordulójában, a spanyol Atlético Madrid ellen lép pályára, majd szombaton szintén az Anfielden fogadhatja a városi rivális Evertont a Premier League-ben.