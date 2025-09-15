Rendkívüli

A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

Liverpool FCJamie CarragherHannibalBurnley FCKerkez MilosSzoboszlai Dominik

A Kerkezt is szidó Carragher felháborító állítása miatt áll a bál, Szoboszlai is üzenetet kapott

A labdarúgó Premier League 4. fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén liverpooli oldalról Kerkez Milos, a Burnley részéről pedig Hannibal Medzsbrí volt a negatív hős. A Liverpool-legenda Jamie Carragher mindkettejüket kritizálta, és ennek módja nem mindenkinek tetszett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 7:21
Jamie Carragher agyhalottnak nevezte a Burnley bűnbakját (Fotó: Northfoto/PA Wire/Peter Powell/NMC Pool)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar válogatott balhátvéd, Kerkez Milos műesésért sárga lapot kapott a Burnley–Liverpool Premier League-mérkőzés első félidejének közepén, és onnantól a hazai szurkolók kifütyülték őt . Arne Slot vezetőedző úgy döntött, már a 38. percben lecseréli Kerkezt, elsősorban azért, hogy ne állítsák ki őt. A találkozót végül egy hosszabbításban szerzett tizenegyesgóllal a Liverpool nyerte 1-0-ra – a büntetőt Hannibal Medzsbrí kezezéséért ítélte meg a játékvezető. A Vörösök egykori védője, Jamie Carragher szakértőként súlyos kritikákkal illette Kerkezt, ám még ennél is keményebb volt a Burnley játékosával szemben.

Kerkez Milost korán lecserélték a Burnley–Liverpool meccsen, Jamie Carragher rajta kívül Hannibal Medzsbrít is kritizálta
Kerkez Milost korán lecserélték a Burnley–Liverpool meccsen, Jamie Carragher rajta kívül Hannibal Medzsbrít is kritizálta (Fotó: PA Wire/Richard Sellers)

Kerkez és Medzsbrí is megkapta a magáét Carraghertől

Miközben játékostársai igyekeztek vigasztalni a tunéziai válogatott középpályást, Carragher már nem volt ilyen kíméletes a 22 éves futballistával szemben.

Agyhalott. Ez egy őrült pillanat volt. Mégis mit művelt?!

– mondta Jamie Carragher élő adásban a lentebb látható jelenetsorról.

A közösségi médiában rengetegen vélték úgy, hogy a Liverpool-legenda véleménye felháborító, nem televíziós szakértőhöz méltó, és ezek után ki kéne tiltani őt a Sky Sports stúdiójából.

Frimpong véleménye Szoboszlai Dominikról

Hannibal Medzsbrí kezére a sérüléséből felépült Jeremie Frimpong rúgta rá a labdát, a védőt az elmúlt találkozókon Szoboszlai Dominik helyettesítette jobbhátvédként. Frimpong az újabb győzelem után magyar csapattársáról beszélt: – 

Dom minden poszton képes jól játszani, energikus. A jó játékosok bárhol tudnak remekelni, és ő jó játékos

– mondta a Spíler TV-nek a 87. percben becserélt holland játékos.

A közösségi oldalán Szoboszlai is üzent a lefújást követően, a fényképek mellé ezt írta a magyar válogatott csapatkapitánya: – Vissza a PL-be, egy győzelemmel az úton.

A Liverpool legközelebb szerdán a BL-alapszakasz első fordulójában, a spanyol Atlético Madrid ellen lép pályára, majd szombaton szintén az Anfielden fogadhatja a városi rivális Evertont a Premier League-ben.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekUSA

Nógrádi György: Sehol nem csökkenő feszültségek

Nógrádi György avatarja

Az elmúlt hét eseményei – Jelenleg Moszkva és Kijev közvetlen kétoldalú párbeszéde gyakorlatilag kizárt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.