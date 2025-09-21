Kaszás Nikolettáldozateltűnt

Azonnal keresni kezdték Kaszás Nikolettet

Nagyon sok az eltűnt ember az országban, és ami még szomorúbb: sok köztük a fiatal, sőt a gyerek. Szerencsére sokan előkerülnek, de az továbbra is rejtély, hogy Kaszás Nikolett-tel mi történt.

Suki Zoltán
2025. 09. 21. 11:37
Kaszás Nikolett
Cikkünk megírásának pillanatában összesen 2520 ember szerepel a rendőrség eltűnt embereket nyilvántartó listájában. Azonban könnyen lehet, hogy mire a cikk végére érünk, ez megváltozik, hiszen gyakran előfordul, hogy akár naponta többször is frissítik. Vagy azért, mert – rosszabb esetben – van egy újabb eltűnt ember, vagy mert előkerült valaki. Utóbbi esetben le kell venni a nyilvános listáról a személyiségi jogok miatt. 

A listán sajnos nagyon sok a fiatal, sőt a gyerek. 

Több mint hatszázan vannak, akik 2010 után születtek, vagyis épp csak 15 évesek, vagy annál is fiatalabban.

Egyébként ebből a korosztályból tűnnek el, és kerülnek is elő szinte naponta. A gyerekek jellemzően megszöknek otthonról, vagy valamelyik gyermekvédelmi intézetből, de gyorsan hazamennek, vagy esetleg a rendőrök már tudják, hol kell keresni őket, mert sokan többször is próbálkoznak. Őket már jól ismerik a nyomozók.

Rengeteg az eltűnt gyerek. Fotó: Rendőrség 

Az eltűnt emberekkel kapcsolatban az utóbbi időben ismét sok félreértés jelent meg, leginkább a közösségi oldalakon, Kaszás Nikolett ügye miatt.

Fontos tudni, hogy a hatályos jogszabály szerint 

a bejelentés pillanatában megindul a nyomozás az eltűnt után a rendőrségen.

Téves tehát az a vélekedés, ami szerint 24 vagy 48 órát kell várni arra, hogy elkezdődjön a kutatás, vagyis a fiatal nőt is azonnal keresni kezdték. A törvény egészen pontosan így fogalmaz: „az eltűnt személy körözését a személy eltűnésére vonatkozó bejelentést vagy hatósági észlelést követően azonnal el kell rendelni”.

Ráadásul a rendőröknek sok mindent kell ellenőrizniük, amikor keresni kezdik az eltűnt embereket. Ilyenkor lekérhetik például a keresett mobiltelefon-forgalmát, és azt a helyet is, ahol utoljára használták a készüléket. Megtehetik ugyanezt a bankkártyákkal is, de a legfontosabb természetesen a rokonok és az ismerősök meghallgatása. 

Hivatalosan azt tekintik eltűntnek, akiről azt gondolják, hogy bűncselekmény áldozata lett, cselekvőképtelen, vagy egyszerűen nincs észszerű magyarázat arra, hogy miért nem találják.

Az utolsó kép Kaszás Nikolettről. Fotó: Police

Ahogy az előbb említettük, most Kaszás Nikolett ügye került a középpontba. A 27 éves nő szeptember 7-én, vasárnap egyedül indult túrázni, amiről mindenki tudott, ám csak másnap délelőtt derült ki a családja és a barátja számára, hogy nem tért vissza. 

Borítókép: Kaszás Nikolett (Forrás: Rendőrség) 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

