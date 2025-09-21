Azonnal keresni kezdték Kaszás Nikolettet

Cikkünk megírásának pillanatában összesen 2520 ember szerepel a rendőrség eltűnt embereket nyilvántartó listájában. Azonban könnyen lehet, hogy mire a cikk végére érünk, ez megváltozik, hiszen gyakran előfordul, hogy akár naponta többször is frissítik. Vagy azért, mert – rosszabb esetben – van egy újabb eltűnt ember, vagy mert előkerült valaki. Utóbbi esetben le kell venni a nyilvános listáról a személyiségi jogok miatt.

A listán sajnos nagyon sok a fiatal, sőt a gyerek.

Több mint hatszázan vannak, akik 2010 után születtek, vagyis épp csak 15 évesek, vagy annál is fiatalabban.

Egyébként ebből a korosztályból tűnnek el, és kerülnek is elő szinte naponta. A gyerekek jellemzően megszöknek otthonról, vagy valamelyik gyermekvédelmi intézetből, de gyorsan hazamennek, vagy esetleg a rendőrök már tudják, hol kell keresni őket, mert sokan többször is próbálkoznak. Őket már jól ismerik a nyomozók.

Rengeteg az eltűnt gyerek. Fotó: Rendőrség

Az eltűnt emberekkel kapcsolatban az utóbbi időben ismét sok félreértés jelent meg, leginkább a közösségi oldalakon, Kaszás Nikolett ügye miatt.

Fontos tudni, hogy a hatályos jogszabály szerint

a bejelentés pillanatában megindul a nyomozás az eltűnt után a rendőrségen.

Téves tehát az a vélekedés, ami szerint 24 vagy 48 órát kell várni arra, hogy elkezdődjön a kutatás, vagyis a fiatal nőt is azonnal keresni kezdték. A törvény egészen pontosan így fogalmaz: „az eltűnt személy körözését a személy eltűnésére vonatkozó bejelentést vagy hatósági észlelést követően azonnal el kell rendelni”.

Ráadásul a rendőröknek sok mindent kell ellenőrizniük, amikor keresni kezdik az eltűnt embereket. Ilyenkor lekérhetik például a keresett mobiltelefon-forgalmát, és azt a helyet is, ahol utoljára használták a készüléket. Megtehetik ugyanezt a bankkártyákkal is, de a legfontosabb természetesen a rokonok és az ismerősök meghallgatása.