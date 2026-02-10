Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

A Tisza Párt már a Magyar Falu Programot is támadja

Élesen bírálta a Tisza Pártot a Magyar falu program kapcsán Takács Péter. Az államtitkár Kemenesszentpéteren forgatott videójában hangsúlyozta: a település jelentős támogatásban részesült az elmúlt években, és szerinte a magyar vidék fejlesztése veszélybe kerülhet, ha „a brüsszeli projekt” nyer áprilisban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 7:13
Fotó: Hatlaczki Balázs
„Miért támadja a Tisza a Magyar Falu Programot? Gyertek velem, és megmutatom” – ezzel vezette fel videóját Takács Péter Kemenesszentpéteren.

Takács Péter Fotó: Facebook

 A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a közösségi oldalán közzétett felvételen arról beszélt, hogy a település az elmúlt években több tízmillió forint támogatásban részesült a program keretében.

A politikus szerint éppen ezek az eredmények állnak a bírálatok hátterében. Úgy fogalmazott: 

ami jó a magyar embereknek, ami jó a magyar falvaknak, az rossz a Tiszának.

 Hangsúlyozta, hogy a kormány elkötelezett a magyar vidék fejlesztése mellett, ugyanakkor szerinte 

mindez veszélybe kerülhet, ha „a brüsszeli projekt” nyer az áprilisi választáson.

Takács Péter videójában arra kérte a választókat: ne hagyják, hogy a program jövője kérdésessé váljon.

Nagy István agrárminiszter korábban közölte: 2026-ban is folytatódik a Magyar Falu Program, amelynek célja, hogy a kistelepüléseken élők életminősége elérje a városok szintjét. A tárcavezető szerint a vidéki élet biztonságot és összetartó közösségeket kínál, a program pedig ezt erősíti.

Kiemelte: 

2019 óta mintegy 1300 milliárd forint jutott az ötezer fő alatti települések fejlesztésére. 

Tavaly az egyik legnépszerűbb pályázat a kisboltok és hentesüzletek támogatása volt: 1918 településen több mint 3350 üzlet kapott összesen mintegy 10 milliárd forintot, átlagosan közel hárommillió forintot.

Emellett több mint 10 milliárd forint állt rendelkezésre út-, híd- és járdafelújításra, valamint gyalogátkelők kialakítására, amelyből 786 önkormányzat részesült. A falusi útalap további 10 milliárd forintos kerettel segítette a kistelepüléseket összekötő mellékutak korszerűsítését.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: MW)


