Orbán Viktor évet értékelt és Zelenszkijnek üzent, Von der Leyen döbbenetes kijelentést tett

Minden eddiginél nyíltabban kimondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, hogy Ukrajna érdekeit előbbre valónak érzi az uniós tagállamok érdekeinél. Orbán Viktor évértékelőjének világszerte visszhangja volt, a miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is csattanós választ küldött – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 02. 15. 1:02
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Nagy nemzetközi visszhangja volt Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédének. Németországtól az Egyesült Államokon át egészen Indonéziáig számos médium számolt be az eseményről, és idézte a kormányfő szavait.

Orbán Viktor a közösségi oldalán közvetlenül üzent Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, annak a napokban tett kijelentéseire reagálva. Az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló vita „nem rólam szól, és nem is rólad. Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről szól. Pontosan ezért nem lehetsz az Európai Unió tagja” – írta a miniszterelnök.

Míg a kormány következetesen kiáll a béke megteremtésének fontossága mellett, Magyar Péter nyíltan a háború mellé állt. A Tisza Párt vezetője Münchenben olyan európai vezetőkkel egyeztetett, akik nyíltan a vérontás elhúzására koncentrálnak a háború lezárásának elősegítése helyett.

A gazdasági előnyök mellett Ukrajna teljes körű katonai védelmet is remél az Európai Unióhoz való csatlakozásától. Erről beszélt a minap Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a müncheni biztonsági konferencián, amikor az uniós tagságot a NATO 5. cikkelyéhez hasonlította. Bár az EU elsősorban gazdasági társulás, szerződéseinek kölcsönös segítségnyújtási záradéka fegyveres támadás esetén a tagállamok közös fellépését írja elő. Így Ukrajna csatlakozása az egész közösséget beleránthatná a háborúba. Szibiha egy másik megszólalásában azt hangsúlyozta, hogy Európa biztonságához nélkülözhetetlen Ukrajna integrációja.

Minden eddiginél nyíltabb támadást intézett a tagállami szuverenitás ellen Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke a müncheni biztonsági konferencián tartott beszédében nyíltan kijelentette, hogy Ukrajna érdekében fel akarja számolni a kisebb tagállamokat védő vétójog intézményét.

