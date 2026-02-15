Orbán Viktor évet értékelt és Zelenszkijnek üzent, Von der Leyen döbbenetes kijelentést tett

A gazdasági előnyök mellett Ukrajna teljes körű katonai védelmet is remél az Európai Unióhoz való csatlakozásától. Erről beszélt a minap Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a müncheni biztonsági konferencián, amikor az uniós tagságot a NATO 5. cikkelyéhez hasonlította. Bár az EU elsősorban gazdasági társulás, szerződéseinek kölcsönös segítségnyújtási záradéka fegyveres támadás esetén a tagállamok közös fellépését írja elő. Így Ukrajna csatlakozása az egész közösséget beleránthatná a háborúba. Szibiha egy másik megszólalásában azt hangsúlyozta, hogy Európa biztonságához nélkülözhetetlen Ukrajna integrációja.